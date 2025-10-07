 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Алиев поздравил Путина с днем рождения

Президент Азербайджана Алиев позвонил Путину и поздравил с днем рождения
Ильхам Алиев и Владимир Путин
Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении.

Глава государства отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году президенту исполняется 73 года.

Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения
Общество
Владимир Путин

Президента уже поздравили патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Путину накануне.

Владимир Путин традиционно проводит день рождения с близкими, часто совмещая праздник с рабочими встречами, сообщал Кремль. В этом году запланировано совещание с членами Совбеза.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Ильхам Алиев день рождения Азербайджан
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения
Общество
Путин создал совет по культуре при президенте
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
ФНС спросила самозанятых о возможности ухода в тень и справедливом налоге Общество, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Украина решила на треть увеличить закупки газа за рубежом Политика, 14:33
Новая валюта на рынке труда: какие «плюшки» компании предлагают персоналуПодписка на РБК, 14:30
«Люксом движут эмоции». Как инвесторов в Gucci вдохновил новый CEOПодписка на РБК, 14:30
Карпин рассказал о дефиците нападающих в сборной России Спорт, 14:29
29 октября в Дубае пройдет «RBC Global Talks» Events, 14:23
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Кремль ответил на обещание Арестовича признать утрату Украиной территорий Политика, 14:21
Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена» Политика, 14:20
Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы журналисты «больше не спрашивали» Спорт, 14:19
«Росатом» рассказал о международном сотрудничестве в сфере мирного атома Пресс-центр, 14:13
В чем суть открытия, за которое дали Нобелевскую премию по физике Life, 14:13
Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето Технологии и медиа, 14:13
Украинский дрон пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС Политика, 14:12