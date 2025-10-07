Алиев поздравил Путина с днем рождения

Президент Азербайджана Алиев позвонил Путину и поздравил с днем рождения

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении.

Глава государства отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году президенту исполняется 73 года.

Президента уже поздравили патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Путину накануне.

Владимир Путин традиционно проводит день рождения с близкими, часто совмещая праздник с рабочими встречами, сообщал Кремль. В этом году запланировано совещание с членами Совбеза.