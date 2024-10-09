В Узбекистане ввели уголовное наказание за побои на религиозной почве

В Узбекистане за легкие телесные повреждения, причиненные на религиозной почве, теперь предусмотрен срок до двух лет

Шавкат Мирзиеев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ о внесении поправок в Уголовный кодекс республики, которые предусматривают наказание за преступления, связанные с умышленным легким телесным повреждением (ст. 109), передает «Газета.uz». Изменения были приняты обеими палатами узбекского парламента (Олий Мажлис) 7 мая и 10 июля.

Под умышленным легким телесным повреждением понимается кратковременное расстройство здоровья (от шести до 21 дня) или незначительная утрата трудоспособности. При этом должны отсутствовать признаки семейного (бытового) насилия.

Согласно поправкам, теперь наказание в виде лишения свободы на срок от одного до двух лет будет грозить, если умышленное легкое телесное повреждение совершено:

из религиозных предрассудков;

группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах;

с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.

Наказание за такое преступление по другим обстоятельствам остается прежним — от штрафа до лишения свободы до одного года.

При этом декриминализовано повторное причинение умышленного легкого телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья. Теперь наказание за такое преступление, совершенное в течение года после применения административного взыскания за схожее деяние, предусматривается по ст. 52 Кодекса об административной ответственности. За это будет грозить штраф в размере от пяти до 25 базовых расчетных величин (примерно от 14,3 тыс. до 71,3 тыс. руб.) или до 15 суток административного ареста.

В сентябре учительницу ташкентской школы Озоде Равшанову оштрафовали, после того как она ударила русскоговорящего ученика из-за просьбы провести урок на русском языке. Этот инцидент привлек внимание властей как Узбекистана, так и России. Российский МИД сделал послу Узбекистана представление в связи с этим. Позже главы МИД двух государств обсудили на встрече важность невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

После этого в Сети распространились сообщения о случаях избиения школьников, которые не знают узбекского языка, другими детьми, в частности в городе Джизак. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова обещала проверить эти сообщения. В управлении дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана заявили, что конфликт произошел на личной почве, а не из-за русского языка.