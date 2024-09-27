Узбекистан и Россия договорились не вмешиваться во внутренние дела
Узбекистан и Россия обсудили важность невмешательства стран во внутренние дела друг друга, сообщил узбекский министр иностранных дел Бахтиер Саидов в телеграм-канале. Он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия. Мы договорились продолжать наш постоянный диалог в духе союзничества», — уточнил Саидов.
По его словам, повестка сотрудничества между Россией и Узбекистаном остается обширной и «охватывает все направления».
За пару дней до встречи Лаврова и Саидова разгорелся скандал, после того как в соцсетях появилось видео с избиением ученика в ташкентской школе на уроке русского языка. На кадрах учительница несколько раз ударила ребенка, а когда тот попытался вернуться на свое место от доски — толкнула и вырвала из рук тетрадь. Родители мальчика обратились в правоохранительные органы. Как пишет издание «Взгляд.uz», конфликт возник после того, как мальчик сделал учительнице замечание, что та вела урок русского языка на узбекском.
После этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала власти Узбекистана дать оценку сообщению о жестоком обращении с русскоязычным мальчиком в школе Ташкента и принять соответствующие меры. Она подчеркнула, что в отношениях стран-партнеров не может быть места неприязни, в том числе на языковой почве.
Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров отреагировал на слова Захаровой и призвал Россию заниматься своими внутренними делами, а не другой страны. Он также отметил, что права ребенка — гражданина Узбекистана нарушили в узбекистанской школе и меры принимают на основании законов, принятых в этой стране.
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