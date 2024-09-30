В Узбекистане опровергли сообщения об избиении русскоговорящих школьников

Фото: kapinon.stuio / Shutterstock

Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения об избиении русскоязычных учеников в школе в областном центре. В управлении заявили, что инцидент между учениками седьмого класса произошел из-за конфликта на личной почве, а не из-за русского языка. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности», — говорится в сообщении ведомства.

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила, что проверит информацию о регулярных избиениях русскоговорящих учеников, не владеющих узбекским языком в одной из школ города Джизака.

«К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», — сказала она.

Портал Ura.ru со ссылкой на источники сообщил, что в гимназии № 1 в Джизаке семиклассники регулярно избивают школьников, которые не знают узбекский язык. По данным портала, ученики побили ребенка с инвалидностью, который приехал из России. Впоследствии это сообщение пропало из телеграм-канала Ura.ru.

23 сентября в школе № 188, в Чиланзарском районе Ташкента, учительница по русскому языку Озоде Равшанова ударила ученика шестого класса из-за просьбы говорить на русском языке. Родители ребенка обратились в правоохранительные органы, проводится служебная проверка.

26 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что содержание видеоролика не может не вызвать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку

«Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», — сказала Захарова.