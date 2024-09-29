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Ударившую русскоязычного ученика в Узбекистане учительницу оштрафовали

Ударившей русскоязычного мальчика учительнице назначили штраф примерно 50 тыс. руб. Она отбывает 7 суток административного ареста по другому делу с избиением завуча школы, где учится ее дочь
Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента, Узбекистан
Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента, Узбекистан (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

В Ташкенте Чиланзарский районный суд по уголовным делам назначил ударившей русскоязычного ребенка в школе № 188 учительнице Озоде Равшановой штраф в размере 6,8 млн сумов (около 50317 руб.), передает «Газета.uz» со ссылкой на решение суда.

Женщину признали виновной по ст. 41 (оскорбление) и ч.2 ст. 52 (умышленное причинение легкого телесного повреждения, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. 6,8 млн сумов или 20 базовых расчетных величин — минимальный штраф по ст. 41. Стороны могут подать апелляцию в течение 10 дней.

«Газета.uz» пишет, что на суде Равшанова частично признала вину. По ее словам, 23 сентября она пришла в школу с целью трудоустройства, и, хотя у женщины нет специальности, Равшанову допустили вести урок литературы, поскольку преподаватель этого предмета была «на мероприятии». По данным издания, она официально не трудоустроена, а в школу пришла на должность завуча.

Женщина утверждала в ходе заседания, что предупредила учеников, что будет вести урок на узбекском языке, все согласились, только двое учеников попросили провести урок на русском. Она говорит, что пообещала им отдельно провести урок на русском языке. В ходе занятия один из учеников нарушал порядок и «что-то говорил против нее», чтобы «призвать к порядку» ученика, Равшанова потянула его за ухо. С ее слов, на следующий день родители ученика позвонили ей и «начали оказывать давление», поэтому женщина оскорбила их.

Согласно распространившемуся в соцсетях видео, учительница вытащила мальчика к доске, била по лицу, держала его за горло и несколько раз толкнула. «Газета.uz» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что конфликт произошел из-за того, что шестиклассник попросил вести урок на русском языке. родители после инцидента обратились в полицию.

МИД сделал представление Узбекистану из-за избиения ученика
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Здание МИД России

Инцидент привлек внимание как узбекских, так и российских властей. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла вопрос под свой контроль. Российский МИД запросил разъяснений у Ташкента в связи с произошедшим. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что содержание ролика «не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку». По ее мнению, в отношениях двух государств нет места какой-либо неприязни, «тем более на языковой почве».

Комментируя заявление Захаровой, вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал российские власти заниматься своими внутренними делами. «Права ребенка нарушаются в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры принимаются на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана», — добавил он.

МИД России 26 сентября сделал представление послу Узбекистана в связи с инцидентом. На следующий день глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов сообщил, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым они обсудили важность невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

Равшанова на данный момент отбывает 7 суток административного ареста, которые ей назначил Яшнабадский районный суд Ташкента в связи с другим инцидентом, сообщали в офисе детского омбудсмена Узбекистана. На следующий день после скандала на уроке, 24 сентября, женщина вступила в конфликт с руководством школы № 204, где учится ее дочь. Равшанову туда вызвали из-за поведения дочери.

Женщина ударила замдиректора школы в ходе конфликта. Затем она оказала сопротивление прибывшему наряду ППС и Нацгвардии. 25 сентября Яшнабадский суд признал ее виновной по ст. 163 (мелкое хулиганство), ч.1 ст. 194 (невыполнение законных требований сотрудника ОВД) и ст. 197-5 (незаконное вмешательство в профессиональную деятельноть педагога) административного кодекса Узбекистана. Кроме административного ареста женщине назначили штраф общей суммой 3,4 млн сум (25 158,5 руб.)

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Узбекистан штраф избиение
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В Узбекистане учительница избила школьника на уроке русского языка
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