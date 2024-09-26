МИД сделал представление Узбекистану из-за избиения ученика
Российский МИД сделал представление послу Узбекистана после инцидента с ударившей русскоязычного ребенка учительницей, сообщили РБК в дипведомстве.
Согласно информации на сайте посольства Узбекистана в России, миссию возглавляет Ботиржон Асадов.
РБК направил запрос в посольство Республики Узбекистан в России.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва потребовала объяснений у Ташкента из-за кадров из одной из узбекских школ, на которых преподаватель ударила ученика шестого класса из-за просьбы говорить на русском языке. Захарова отметила, что содержание ролика «не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку». По ее мнению, в отношениях двух государств нет места какой-либо неприязни, «тем более на языковой почве».
Родители после инцидента обратились в полицию. Ситуацию взяла на контроль детский омбудсмен республики Сурайё Рахмонова.
Вместе с тем вице-спикер узбекского парламента Алишер Кадиров ответил на слова Захаровой о запросе разъяснений, заявив, что России следует заниматься «своими внутренними делами», а не внутренними делами Узбекистана. «Права ребенка нарушаются в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры принимаются на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана», — пояснил он.
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