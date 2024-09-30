Детский омбудсмен Узбекистана проверит данные об избиении русскоязычных

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В Узбекистане проведут проверку информации, согласно которой в школах города Джизака регулярно бьют русскоязычных учеников, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен страны Сурайё Рахмонова.

«К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», — уточнила она.

Портал Ura.ru со ссылкой на источники сообщил, что в гимназии № 1 в Джизаке семиклассники регулярно избивают школьников, не знающих узбекского языка. Также они, по данным портала, побили ребенка с инвалидностью, который приехал из России. Впоследствии сообщение пропало из телеграм-канала Ura.ru.

В конце сентября разгорелся скандал после того, как в соцсетях появилось видео с избиением ученика в ташкентской школе на уроке русского языка. На кадрах учительница несколько раз ударила ребенка, а когда тот попытался вернуться на свое место от доски — толкнула и вырвала из рук тетрадь. Родители мальчика обратились в правоохранительные органы.

Позже преподавательницу оштрафовали на 6,8 млн сумов (около 50 317 руб.). Женщину признали виновной по ст. 41 (оскорбление) и ч. 2 ст. 52 (умышленное причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья) Административного кодекса.