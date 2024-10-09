Турция вслед за Россией заблокировала Discord

Решение о блокировке принял суд Анкары из-за распространения запрещенного контента. Глава Минюста сообщил, что власти Турции ведут проверку в отношении нескольких соцсетей

Анкара, Турция (Фото: Martin Siepmann / imagebroker.com / Global Look Press)

Турция заблокировала платформу Discord, сообщает NTV Haber. Решение принято первым мировым судом Анкары, а закрыть доступ к сервису потребовала столичная прокуратура.

Со слов министра юстиции Йылмаза Тунча, платформу использовали для распространения запрещенной информации, содержащей «сексуальное насилие над детьми и непристойный контент».

Перед блокировкой Discord глава Минюста сообщал, что Генпрокуратура проводит проверку в отношении нескольких соцсетей, и предупреждал, что, если они не удалят запрещенную информацию, власти запретят рекламу на этих сервисах, ограничат к ним доступ, а впоследствии заблокируют.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что власти «не хотят что-либо запрещать, но без колебаний используют все возможности для защиты молодых людей», передает Cumhuriyet.

Discord — платформа, популярная для общения у геймеров и в корпоративной среде IT. Кроме текстовых сообщений там есть возможность видео- и голосовых чатов. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению.

Накануне доступ к сервису закрыли в России, Роскомнадзор заявил, что это нужно «для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации». Перед этим в работе Discord фиксировали сбои, платформу штрафовали за неисполнение требований. Роскомнадзор требовал удалить 947 материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его) и пронаркотический контент.

За неделю до блокировки ФСБ отчиталась о задержании десятков «проукраинских радикалов», склонявших детей и подростков к насилию посредством мессенджеров, в том числе Discord.