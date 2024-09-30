Discord оштрафовали на ₽3,5 млн за отказ удалять информацию

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Discord нарушил законодательство по ч. 2 ст. 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).

Discord — бесплатное приложение, которое поддерживает опции голосового, видео- и текстового чатов. Доступно в десктопной, мобильной и веб-версии в браузере. Большинство его пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению. Приложение популярно у геймеров и в корпоративной среде IT.

Как уточняет телеграм-канал Mash, Discord отказался удалять запрещенную информацию об ЛГБТ и педофилии. «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране «пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола», за нарушение юрлиц могут обязать заплатить до 5 млн руб. штрафа.

Газета «Коммерсантъ» написала, что Discord могут заблокировать в России в ближайшие дни: Роскомнадзор вынес пять решений в отношении сервиса касательно работы с 20 сентября. Другой собеседник газеты в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера.

В середине сентября в работе Discord в России уже наблюдались сбои: первые сообщения о них появились 18 сентября. По данным сервиса Downdetector, только 26 сентября на работу сервиса поступило более 11,2 тыс. жалоб.