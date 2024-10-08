В работе Discord произошел сбой

Пользователи снова пожаловались на сбои в работе популярной среди геймеров платформы Discord. В конце сентября появились сведения о его возможной блокировке или замедлении в России. РКН требует от Discord удалить сотни материалов

Фото: Guido Schiefer / IMAGO / Global Look Press

В работе мессенджера Discord произошел технический сбой, следует из сведений сервиса отслеживания неполадок Downdetector.

Резкий всплеск жалоб пользователей начался в 9:45 мск, спустя полчаса количество сообщений достигло 1975, а к 10:45 превысило 3 тыс. Спустя час фиксировался схожий объем сообщений о сбоях.

Большинство жалоб поступило с Дальнего Востока: Камчатки, Сахалина, Якутии, Хабаровского и Приморского краев. Жители этих регионов не могли зайти на сайт или в мобильное приложение Discord, трудности возникли и в целом при использовании сервиса.

В конце сентября «Коммерсантъ» сообщил о возможной блокировке Discord в России «в ближайшие дни» за нарушения законодательства. Другой собеседник газеты в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера.

Discord в России не раз штрафовали за неудаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии. В начале октября Роскомнадзор сообщил о требовании к Discord об удалении почти тысячи материалов.

Эта платформа часто используется для общения геймеров между собой, а также для комьюнити-менеджмента видеоигр — контактов представителей разработчиков и игроков. «Для этих же задач, а также для поддержания интереса к бизнесу Discord используется и администраторами криптопроектов», — рассказал директор по развитию бизнеса разработчика игр Overmobile Ян Янкелойць.