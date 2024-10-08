В работе Discord произошел сбой
В работе мессенджера Discord произошел технический сбой, следует из сведений сервиса отслеживания неполадок Downdetector.
Резкий всплеск жалоб пользователей начался в 9:45 мск, спустя полчаса количество сообщений достигло 1975, а к 10:45 превысило 3 тыс. Спустя час фиксировался схожий объем сообщений о сбоях.
Большинство жалоб поступило с Дальнего Востока: Камчатки, Сахалина, Якутии, Хабаровского и Приморского краев. Жители этих регионов не могли зайти на сайт или в мобильное приложение Discord, трудности возникли и в целом при использовании сервиса.
В конце сентября «Коммерсантъ» сообщил о возможной блокировке Discord в России «в ближайшие дни» за нарушения законодательства. Другой собеседник газеты в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера.
Discord в России не раз штрафовали за неудаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии. В начале октября Роскомнадзор сообщил о требовании к Discord об удалении почти тысячи материалов.
Эта платформа часто используется для общения геймеров между собой, а также для комьюнити-менеджмента видеоигр — контактов представителей разработчиков и игроков. «Для этих же задач, а также для поддержания интереса к бизнесу Discord используется и администраторами криптопроектов», — рассказал директор по развитию бизнеса разработчика игр Overmobile Ян Янкелойць.
Минцифры запретит анонимные рекламные звонки
Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ
Эксперты оценили рост цен на такси
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов