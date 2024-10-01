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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ заявила о рейдах в 78 регионах и задержании «проукраинских радикалов»

ФСБ: задержаны 39 «проукраинских радикалов», склонявших подростков к насилию
Сюжет
Военная операция на Украине
Около 40 «проукраинских радикалов», склонявших детей и подростков к насилию посредством мессенджеров, в том числе Discord, задержаны в ходе масштабного рейда в регионах России, сообщили в ФСБ

Оперативники ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия в 78 регионах России в отношении 252 участников «деструктивных интернет-сообществ». В результате были задержаны 39 человек, среди них несовершеннолетние, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — уточнили в спецслужбе.

Там отметили, что из 39 задержанных установлена причастность девятерых к «подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан».

На телефонах у задержанных «выявлена переписка в сети Интернет, в том числе в мессенджере Discord, с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений», добавили в ФСБ. Также в ходе обысков было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.

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Фото:ТАСС

Discord — бесплатное приложение, которое поддерживает опции голосового, видео- и текстового чатов. Доступно в десктопной, мобильной и веб-версии в браузере. Большинство его пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению. Приложение популярно у геймеров и в корпоративной среде IT.

Ранее сегодня Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 млн руб. за нарушение ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Позднее в пресс-службе Роскомнадзора уточнили РБК, что ведомство обратилось к администрации Discord с требованием удалить 947 противоправных материалов, которые в том числе содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, к самоубийству, пропаганду ЛГБТ и пронаркотический контент.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ФСБ Discord радикалы Военная операция на Украине
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