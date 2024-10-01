ФСБ заявила о рейдах в 78 регионах и задержании «проукраинских радикалов»
Оперативники ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия в 78 регионах России в отношении 252 участников «деструктивных интернет-сообществ». В результате были задержаны 39 человек, среди них несовершеннолетние, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — уточнили в спецслужбе.
Там отметили, что из 39 задержанных установлена причастность девятерых к «подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан».
На телефонах у задержанных «выявлена переписка в сети Интернет, в том числе в мессенджере Discord, с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений», добавили в ФСБ. Также в ходе обысков было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.
Discord — бесплатное приложение, которое поддерживает опции голосового, видео- и текстового чатов. Доступно в десктопной, мобильной и веб-версии в браузере. Большинство его пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению. Приложение популярно у геймеров и в корпоративной среде IT.
Ранее сегодня Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 млн руб. за нарушение ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Позднее в пресс-службе Роскомнадзора уточнили РБК, что ведомство обратилось к администрации Discord с требованием удалить 947 противоправных материалов, которые в том числе содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, к самоубийству, пропаганду ЛГБТ и пронаркотический контент.
Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.