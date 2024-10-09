Как живет сектор Газа спустя год после начала блокады и войны
Ранним утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся самому кровопролитному нападению за свою историю. Боевики группировки ХАМАС атаковали приграничные кибуцы в южной части еврейского государства, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа.
В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, а 8 октября в стране были официально объявлены военное положение и мобилизация резервистов.
9 октября министр обороны Йоав Галант заявил о полной блокаде палестинского эксклава, предполагавшей прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров. «Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно», — сказал он.
К середине ноября 2023 года под давлением США Израиль смягчил свою позицию и разрешил поставки ограниченного количества горючего, но перебои в электроснабжении сектора Газа продолжаются и по сей день.
Бомбардировки и сухопутная операция, начатая ЦАХАЛ 27 октября, привели к масштабным разрушениям и массовому перемещению гражданского населения на юг сектора Газа, преимущественно в населенный пункт Рафах у границы с Египтом. На пике там находились около 1,4 млн человек, причем порядка 1 млн — беженцы из других частей палестинского эксклава.
В ночь на 7 мая 2024 года Израиль начал наземную операцию в Рафахе и установил контроль над одноименным контрольно-пропускным пунктом, а также границей Газы с Египтом — Филадельфийским коридором. Боевые действия вновь привели к масштабным перемещениям населения из Рафаха в другие части сектора Газа.
За год стороны смогли лишь единожды договориться о прекращении огня — с 24 ноября по 1 декабря 2023-го. Израиль обменял десятки палестинских заключенных на 105 заложников, находившихся у ХАМАС. С начала 2024 года международные посредники пытались склонить стороны к новому перемирию сроком на шесть недель, в ходе которого Израиль и ХАМАС могли бы договориться о мирном урегулировании конфликта, однако переговоры потерпели неудачу.
По данным палестинского Минздрава, в результате боевых действий погибли около 42 тыс. жителей сектора Газа, более 96 тыс. ранены. Еще несколько тысяч человек числятся пропавшим без вести и, вероятно, находятся под завалами зданий, разрушенных в ходе бомбардировок. Почти все население Газы было вынуждено покинуть свои жилища, причем многие люди — по нескольку раз, отмечает ООН.
«Дети пропустили целый год обучения. Школы, в которых укрывались перемещенные семьи, неоднократно подвергались обстрелам, медицинские работники и больницы систематически подвергались нападениям, а автоколонны с гуманитарной помощью постоянно блокировались и даже обстреливались», — говорится в заявлении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, приуроченном к годовщине начала войны.
Боевые действия и повреждения гражданской инфраструктуры привели к вспышке кишечных и других инфекционных заболеваний среди мирного населения сектора Газа, включая полиомиелит — впервые за 25 лет. В конце августа Израиль согласился на «гуманитарные паузы» в боях для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) смогла провести вакцинацию палестинских детей.
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