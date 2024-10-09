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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Как живет сектор Газа спустя год после начала блокады и войны

Палестинский Минздрав: за год войны в секторе Газа погибли около 2% населения
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На произошедшую 7 октября 2023 года атаку ХАМАС Израиль ответил ракетными ударами, блокадой сектора Газа, а затем и наземной операцией. Как война повлияла на гуманитарную ситуацию в эксклаве — в инфографике РБК
Фото: Mahmoud Issa / Global Look Press
Фото: Mahmoud Issa / Global Look Press

Ранним утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся самому кровопролитному нападению за свою историю. Боевики группировки ХАМАС атаковали приграничные кибуцы в южной части еврейского государства, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа.

В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, а 8 октября в стране были официально объявлены военное положение и мобилизация резервистов.

Как Израиль прожил год после нападения ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 
TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 19: A woman holds a sign during a protest calling to bring back the hostages that were kidnaped last Saterday during Hamas&#39; and Palestinan militants attack on October 19, 2023 in Tel Aviv, Israel. As Israel prepares to invade the Gaza Strip in its campaign to vanquish Hamas, the Palestinian militant group that launched a deadly attack in southern Israel on October 7th, worries are growing of a wider war with multiple fronts, including at the country&#39;s northern border with Lebanon. Countries have scrambled to evacuate their citizens from Israel, and Israel has begun relocating residents some communities on its northern border. Meanwhile, hundreds of thousands of residents of northern Gaza have fled to the southern part of the territory, following Israel&#39;s vow to launch a ground invasion.

9 октября министр обороны Йоав Галант заявил о полной блокаде палестинского эксклава, предполагавшей прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров. «Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно», — сказал он.

К середине ноября 2023 года под давлением США Израиль смягчил свою позицию и разрешил поставки ограниченного количества горючего, но перебои в электроснабжении сектора Газа продолжаются и по сей день.

Бомбардировки и сухопутная операция, начатая ЦАХАЛ 27 октября, привели к масштабным разрушениям и массовому перемещению гражданского населения на юг сектора Газа, преимущественно в населенный пункт Рафах у границы с Египтом. На пике там находились около 1,4 млн человек, причем порядка 1 млн — беженцы из других частей палестинского эксклава.

В ночь на 7 мая 2024 года Израиль начал наземную операцию в Рафахе и установил контроль над одноименным контрольно-пропускным пунктом, а также границей Газы с Египтом — Филадельфийским коридором. Боевые действия вновь привели к масштабным перемещениям населения из Рафаха в другие части сектора Газа.

За год стороны смогли лишь единожды договориться о прекращении огня — с 24 ноября по 1 декабря 2023-го. Израиль обменял десятки палестинских заключенных на 105 заложников, находившихся у ХАМАС. С начала 2024 года международные посредники пытались склонить стороны к новому перемирию сроком на шесть недель, в ходе которого Израиль и ХАМАС могли бы договориться о мирном урегулировании конфликта, однако переговоры потерпели неудачу.

По данным палестинского Минздрава, в результате боевых действий погибли около 42 тыс. жителей сектора Газа, более 96 тыс. ранены. Еще несколько тысяч человек числятся пропавшим без вести и, вероятно, находятся под завалами зданий, разрушенных в ходе бомбардировок. Почти все население Газы было вынуждено покинуть свои жилища, причем многие люди — по нескольку раз, отмечает ООН.

«Дети пропустили целый год обучения. Школы, в которых укрывались перемещенные семьи, неоднократно подвергались обстрелам, медицинские работники и больницы систематически подвергались нападениям, а автоколонны с гуманитарной помощью постоянно блокировались и даже обстреливались», — говорится в заявлении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, приуроченном к годовщине начала войны.

В Израиле назвали атакованную в Газе школу командным центром ХАМАС
Политика
Фото:Hadi Daoud / Keystone Press Agency / Global Look Press

Боевые действия и повреждения гражданской инфраструктуры привели к вспышке кишечных и других инфекционных заболеваний среди мирного населения сектора Газа, включая полиомиелит — впервые за 25 лет. В конце августа Израиль согласился на «гуманитарные паузы» в боях для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) смогла провести вакцинацию палестинских детей.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Анастасия Сирина, Мария Лозовая
При участии
Роман Покатилов
ХАМАС Израиль палестино-израильский конфликт сектор Газа жертвы
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