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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле назвали атакованную в Газе школу командным центром ХАМАС

Советник офиса Нетаньяху: атакованная в Газе школа была командным центром ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Hadi Daoud / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Hadi Daoud / Keystone Press Agency / Global Look Press

В атакованной Израилем школе «Аль-Табиин» в секторе Газа находились около 20 террористов, заявил советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

По данным разведки, которыми руководствовалась Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), внутри также находились высокопоставленные командиры ХАМАС, отметил Гендельман. Боевики использовали «Аль-Табиин» для осуществления террористических актов.

«Комплекс, включая атакованную мечеть, служил активным объектом ХАМАС и исламского джихада (в России признана террористической и запрещена организация с названием «Исламский джихад — Джамаат моджахедов»)», — написал Гендельман.

Публикуемые коммуникационным крылом ХАМАС данные о жертвах атаки преувеличены, отметил он. ЦАХАЛ продолжает проверку числа погибших в результате удара, добавил Гендельман.

Не менее 100 человек погибли из-за удара Израиля по школе в Газе
Политика

10 августа Армия обороны Израиля сообщила, что военные нанесли удар по штабу ХАМАС в школе «Аль-Табиин» в Газе. По данным ЦАХАЛ, штаб участвовал в проведении атак на израильских военных. По информации телеканала Al Jazeera и агентства Bloomberg, которое ссылалось на заявление ХАМАС, в результате удара не менее 100 человек погибли и десятки были ранены. Среди жертв нападения оказались женщины и дети.

В российском МИДе заявили, что глубоко потрясены атакой. Ведомство призвало Тель-Авив воздерживаться от атак на гражданские объекты в секторе Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в ужасе от кадров из атакованной школы. По его словам, подобным массовым убийствам нет оправдания.

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Теги
Израиль палестино-израильский конфликт ХАМАС сектор Газа
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