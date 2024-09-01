Израиль отверг сообщения о полном прекращении огня для вакцинации в Газе

Полного прекращения огня в секторе Газа из-за проведения вакцинации населения от полиомиелита не будет, сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

«Израиль обеспечит только гуманитарный коридор, через который будут проходить вакцинирующие группы; также будут созданы ограниченные зоны, которые будут безопасны для проведения вакцинации в течение нескольких часов», — написал он.

Гендельман подчеркнул, что Израиль придает большое значение предотвращению вспышки полиомиелита в секторе Газа, в том числе с целью предотвращения распространения эпидемий во всем регионе.

В конце июля Минздрав Палестины в секторе Газа объявил об эпидемии полиомиелита по всей территории эксклава и обвинил в распространении инфекции израильских военных.

Из-за боевых действий население лишилось пригодной для питья воды, на территории эксклава накопились тонны мусора. Чтобы остановить эпидемию, необходимо «положить конец агрессии» со стороны Израиля, подчеркнули тогда в ведомстве.

29 августа Израиль и исламистская группировка ХАМАС договорились о паузе в боевых действиях, чтобы дать возможность гуманитарным организациям провести в секторе Газа вакцинацию населения. Организация Объединенных Наций надеется вакцинировать около 640 тыс. детей в Газе, сообщала Sky News.

1 сентября кампания по вакцинации детей от полиомиелита в секторе Газа была запущена, в то же время медики заявили, что по меньшей мере уже 49 человек были убиты в результате израильских ударов.