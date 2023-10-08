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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Haaretz узнала, как началось вторжение ХАМАС в Израиль

Haaretz: лазутчики ХАМАС незаметно пересекли границу сектора Газа и Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Лазутчики ХАМАС не были замечены при пересечении границы сектора Газа и Израиля, после перехода они захватили там базы армии и КПП и взяли заложников. ЦАХАЛ до сих пор закрывает «бреши», боевики все еще находятся на юге страны
Фото: Fatima Shbair / Getty Images
Фото: Fatima Shbair / Getty Images

Боевики ХАМАС смогли пересечь границу сектора Газа с Израилем незамеченными, а затем захватили несколько баз Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге страны, пишет Haaretz со ссылкой на источники из служб безопасности.

Боевики ХАМАС 7 октября почти незамеченными проникли из сектора Газа на территорию юга Израиля, наблюдатели зафиксировали только один фургон, пересекший границу. Затем они взяли контроль над штабом дивизии «Газа» ЦАХАЛ, другими базами армии и контрольно-пропускным пунктом Эрез. Из-за этого было затруднено поступление информации из этих мест.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

После этого силы ХАМАС смогли захватить заложников (их число власти Израиля оценивают примерно: речь идет либо о нескольких десятках, либо о сотне), только потом ЦАХАЛ начала «закрывать» те места, где были совершены нарушения границы, — всего их было 29. Пока не все бреши закрыты, для предотвращения дальнейших проникновений в этот район стягивают дополнительные силы.

К вечеру 8 октября, как сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, боевики ХАМАС все еще остаются на территории Израиля. Некоторые лазутчики попытались вернуться в сектор Газа, но были перехвачены и убиты на границе, десятки задержаны.

Тель-Авив назвал идущий конфликт войной, а ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы». Массированные атаки продолжаются второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу.

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На юге Израиля, где началось вторжение ХАМАС, объявлена эвакуация. Минобороны Израиля допустило эвакуацию и на севере страны — у границы с Ливаном, где действует исламистское движение «Хезболла». Эвакуируются и жители сектора Газа.

По последним данным, среди израильтян жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены свыше 2,1 тыс.; среди палестинцев — 370 погибших и около 2,2 тыс. пострадавших.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ХАМАС Израиль ЦАХАЛ
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