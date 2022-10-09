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Пентагон не стал комментировать взрыв на Крымском мосту

В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту
Минобороны США известно о произошедшем на Крымском мосту, но «нечего добавить относительно этой ситуации», сообщили там

В Минобороны США заявили, что им известно о взрыве на Крымском мосту, но комментировать ведомство не стало. Об этом ТАСС сказал официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.

«Мы видели сообщения о взрыве на мосту, но на данный момент нам нечего добавить относительно этой ситуации», — сообщил Гэрн.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста был подорван грузовой автомобиль, после чего загорелось несколько топливных цистерн. В результате взрыва обрушились два пролета сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но статью не уточнил. Следователи обнаружили владельца грузовика, им оказался житель Краснодарского края. По предварительным данным, три человека — предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Обстановка в Крыму после взрыва на мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Reuters

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве на мосту «украинских вандалов». Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк написал в «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя реакцию Киева, назвала ее признаком «террористической сущности» украинской стороны.

Пока по мосту могут проехать только легковые автомобили и автобусы, восстановлено и движение поездов.

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