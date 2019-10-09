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Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Соответствующий законопроект он внес в законодательное собрание региона. Левченко предложил увеличить свой оклад с 18,88 тыс. до 27 тыс. руб., а также в процентном соотношении поднять оклады другим госслужащим региона
Сергей Левченко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».

«Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность Губернатора Иркутской области с «18880 рублей» на «27167 рублей», — говорится в заключении правового управления заксобрания.

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В пояснительной записке отмечается, что указанная сумма складывается из размера, который был установлен до сокращения на 10% в 2016 году, с учетом индексации окладов лиц, занимающих государственные должности на 4% в 2018 и 2019 годах, а также повышения на 20% с 1 октября этого года.

В заключении контрольно-счетной палаты на законопроект указано, что также будут увеличены оклады 74 человек, занимающих государственные должности. В связи с этим дополнительные расходы бюджета составят в четвертом квартале 2019 года 32 млн руб., в 2020 году — около 128 млн руб.

Сергей Левченко был избран главой Иркутской области в 2015 году. Он выдвигался на эту должность от партии КПРФ. Как отмечает ТАСС, в 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом и составил более 5,5 млн руб.

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В конце августа президент России Владимир Путин предложил повысить зарплаты федеральным чиновникам в регионах. При этом в марте Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат. Реформу запланировали начать в 2020 году. 1 октября в ведомстве сообщили, что в ближайшие три года на выплаты увольняемым федеральным чиновникам планируется потратить 4,8 млрд руб.

Авторы: Юлия Выродова, Михаил Юшков
Теги: зарплата, Сергей Левченко, Иркутская область
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