Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Соответствующий законопроект он внес в законодательное собрание региона. Левченко предложил увеличить свой оклад с 18,88 тыс. до 27 тыс. руб., а также в процентном соотношении поднять оклады другим госслужащим региона

Сергей Левченко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».

«Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность Губернатора Иркутской области с «18880 рублей» на «27167 рублей», — говорится в заключении правового управления заксобрания.

В пояснительной записке отмечается, что указанная сумма складывается из размера, который был установлен до сокращения на 10% в 2016 году, с учетом индексации окладов лиц, занимающих государственные должности на 4% в 2018 и 2019 годах, а также повышения на 20% с 1 октября этого года.

В заключении контрольно-счетной палаты на законопроект указано, что также будут увеличены оклады 74 человек, занимающих государственные должности. В связи с этим дополнительные расходы бюджета составят в четвертом квартале 2019 года 32 млн руб., в 2020 году — около 128 млн руб.