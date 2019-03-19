Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат

Система госуправления настолько разрослась, что не позволяет поднять чиновникам зарплаты, объяснили в министерстве

Татьяна Нестеренко (Фото: Евгений Биятов / ТАСС)

В 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти будет сокращена на 5%, в следующем — еще на 10%, штат центрального аппарата за эти два года сократится на 10%, сообщила замминистра финансов Татьяна Нестеренко, передает «РИА Новости».

Одна из причин сокращений, сказала Нестеренко, — повышение зарплат госслужащих. «Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — подчеркнула она.

«В принципе» решения о повышении зарплат госслужащих до «конкурентного уровня» приняты, но на них потребуется «много денег», сказала Нестеренко. Постоянная часть зарплаты должна составлять 60% от фонда оплаты труда, плавающая — оставшиеся 40%, сейчас же «пирамида перевернута».

По данным Минфина, по состоянию на конец 2017 года в государственных органах разного уровня работали 1,2 млн человек. Однако в статистике министерства учитывались не все: за скобками остались гражданские служащие силовых ведомств и спецслужб, а также те, кому платили по новой системе оплаты труда (это, например, сотрудники федеральных бюджетных и казенных учреждений).