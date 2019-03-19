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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Экономика ,  
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Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат
Система госуправления настолько разрослась, что не позволяет поднять чиновникам зарплаты, объяснили в министерстве
Татьяна Нестеренко (Фото: Евгений Биятов / ТАСС)

В 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти будет сокращена на 5%, в следующем — еще на 10%, штат центрального аппарата за эти два года сократится на 10%, сообщила замминистра финансов Татьяна Нестеренко, передает «РИА Новости».

Одна из причин сокращений, сказала Нестеренко, — повышение зарплат госслужащих. «Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — подчеркнула она.

«В принципе» решения о повышении зарплат госслужащих до «конкурентного уровня» приняты, но на них потребуется «много денег», сказала Нестеренко. Постоянная часть зарплаты должна составлять 60% от фонда оплаты труда, плавающая — оставшиеся 40%, сейчас же «пирамида перевернута».

По данным Минфина, по состоянию на конец 2017 года в государственных органах разного уровня работали 1,2 млн человек. Однако в статистике министерства учитывались не все: за скобками остались гражданские служащие силовых ведомств и спецслужб, а также те, кому платили по новой системе оплаты труда (это, например, сотрудники федеральных бюджетных и казенных учреждений).

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Минфин отметил первое с 2014 года увеличение числа чиновников в стране

Из-за этого данные Минфина и Росстата дают разную численность сотрудников государственных органов.

Данные Минфина тогда показали, что по итогам года госслужащих стало больше на 0,4% (примерно 5,2 тыс. человек). Больше всего чиновников работало в налоговых органах — почти 146 тыс. Для сравнения: численность работников правительства министерство оценило в 1,4 тыс. человек, Следственного комитета — 18,7 тыс., Ростуризма — 61, управделами президента — 475.

Всего госорганы получили в том году на содержание почти 730 млрд руб., на зарплаты уходило около 60% этих средств.

По оценке Росстата, численность госслужащих в 2017 году составила 2,1 млн человек.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Минфин, госслужащие
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