Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым предложил повысить зарплаты в территориальных подразделениях федеральных ведомств. Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте Кремля.

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — заявил Путин.

Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще «ниже часто, чем в региональных органах».

Осипов сообщил, что в подразделениях федеральной власти в Забайкальском крае наблюдается «недокомплект» сотрудников. По его словам, в регионе занижен районный коэффициент заработной платы. Он напомнил о суровости климата в Забайкальском крае, добавив, что это самый «горимый» регион.