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В Минфине назвали объем выплат увольняемым чиновникам на ближайшие годы

В ближайшие три года на выплаты увольняемым федеральным чиновникам планируется потратить 4,8 млрд руб., передают «Известия» со ссылкой на сообщение Минфина.

В ведомстве не уточнили, сколько сотрудников планируется сократить. Согласно подсчетам АКРА, под сокращение могут попасть 13 тыс. чиновников, пишет газета.

Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат в марте. Реформу запланировали начать в 2020 году. Сначала число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, через год — еще на 10%. Всего за это время штат центрального аппарата сократится на 10%. По данным Минфина, сейчас на каждые 10 тыс. россиян приходится 163 чиновника, что составляет около 3,3% от общей численности занятого в экономике населения,

Ранее о необходимости проведения первой революции государственного управления в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, количество чиновников в 2000 году составляло 1 млн 156 тыс., а сейчас — 2,2 млн человек. Он назвал нынешнее количество избыточным, отметив, что «нужны другого качества чиновники».

Теги: сокращение чиновников, Минфин, траты
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