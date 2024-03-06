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Военная операция на Украине ,  
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Шольц назвал пропагандой данные о мирном договоре России и Украины

Шольц опроверг данные о согласованном в 2022 году договоре Москвы и Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц назвал ерундой данные о том, что переговоры между Россией и Украиной в 2022 году прервались из-за Бориса Джонсона. Экс-премьер Британии это также отрицал
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Данные о том, что Россия и Украина на переговорах в Турции в 2022 году согласовали проект мирного договора, — это «российская пропаганда», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Sächsische Zeitung.

«Утверждается, что якобы был готовый мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал то ли [бывший премьер Великобритании] Борис Джонсон, то ли [президент США] Джо Байден. Полная ерунда!» — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Шольца, переговоры прервались потому, что Россия передислоцировала войска и начала наступление на востоке, а также из-за событий в Буче в Киевсвой области.

Российские военные заняли Бучу вскоре после начала полномасштабных военных действий в феврале 2022 года. Они покинули населенный пункт вскоре после того, как во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились о сокращении Россией «военной активности на киевском и черниговском направлениях». 1 апреля представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.

Минобороны России в ответ сообщило, что российские военные непричастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией. МИД заявлял, что цель «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия.

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О том, что российские военные «кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях», Минобороны сообщило в конце марта 2022 года. По словам президента Владимира Путина, вскоре после этого Украина отказалась от достигнутых в Турции соглашений, которые в том числе касались нейтралитета и гарантий безопасности Украины, и «выкинула на свалку истории».

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Россия на переговорах в Турции предлагала Украине закончить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступлении в НАТО; по словам Арахамии, Украина отказалась, в том числе, по совету Джонсона. Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным отказ Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил он в интервью Такеру Карлсону. Джонсон подчеркивал, что заявления о его причастности к срыву переговоров — «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

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4 марта The Wall Street Journal опубликовала материал об условиях мирного российско-украинского соглашения в апреле 2022 года. Как говорилось в статье, они подразумевали, что Крым остался бы за Россией, а статус ДНР и ЛНР был бы определен в ходе личных переговоров. В Кремле назвали проект устаревшим, отметив, что с тех пор условия завершения конфликта поменялись, к тому же у территорий, которые присоединила Россия, другой юридический статус.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц мирный договор Украина Борис Джонсон
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