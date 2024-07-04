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Военная операция на Украине ,  
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Путин допустил использование стамбульских договоренностей по Украине

Путин: стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Стамбульские договоренности, заключенные между Украиной и Россией весной 2022 года, могут лечь в основу переговоров по урегулированию конфликта, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова приводит ТАСС.

«Эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — отметил глава государства. Он добавил, что соглашение никуда не делось, а было парафировано руководителем украинской переговорной делегации, «а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину».

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В мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных на переговорах в Стамбуле договоренностей по урегулированию конфликта. Он отметил, что «одним из самых больших успехов российской пропаганды» является тот факт, что дискуссия о переговорах сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, в результате стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины.

В ноябре 2022 года глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Киев отказался от стамбульских договоренностей, в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сам Джонсон утверждал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Немецкая газета Die Welt опубликовала проект документа, согласованный 15 апреля 2022 года, из которого следовало, что Москва и Киев в основном договорились об условиях прекращения конфликта, неразрешенными оставались лишь несколько пунктов, которые в том же месяце должны были лично обсудить президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Однако, утверждало издание, после саммита в Стамбуле Москва выдвинула новые требования, на которые Киев не согласился.

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