branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
«Ъ» узнал о просьбе властей к нефтекомпаниям из-за серого экспорта Политика, 09:22
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 09:16
В Москве дефицит маленьких офисов высокого класса. В чем причина Pro, 09:12
SpaceX вывела на орбиту 21 спутник Starlink Технологии и медиа, 09:09
В ДТП с пьяным водителем в Дзержинске погибли два человека Общество, 08:48
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 08:38
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника Pro, 08:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Токаев уволил главу казахстанского Нацбанка Политика, 08:24
Украинские власти сообщили о последствиях ночных ударов в двух областях Политика, 08:21
Эксперты описали три подхода Украины к наступлению Политика, 07:56
Спрос на газ в Европе падает. Почему цены на сырье могут вырасти Pro, 07:51
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернулся на Землю Технологии и медиа, 07:40
На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе Политика, 07:30
Эксперты оценили выгоды стран от неприсоединения к санкциям против России Экономика, 07:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские власти сообщили о последствиях ночных ударов в двух областях

Власти сообщили о пожарах после ударов по Одесской и Днепропетровской областям
Сюжет
Военная операция на Украине
В Измаильском районе Одесской области после ночной атаки повреждены склады и предприятия, в Днепропетровской области утром был атакован объект инфраструктуры. Минобороны России исключало атаки по невоенным целям
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одесской области после ночных ударов повреждены несколько объектов в районе города-порта Измаил на Дунае, сообщил глава областной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

По его словам, в нескольких населенных пунктах Измаильского района были прилеты по складским и производственным зданиям, повреждена сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Еще на нескольких объектах возникли пожары, к утру их ликвидировали.

В регионе воздушная тревога звучала с 2:00 и примерно до 5:30. Издания «Зеркало недели» и «Измаил City» писали, что ночью в Измаиле прогремели взрывы.

Утром была атакована и Днепропетровская область, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в Telegram.

«Есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются», — написал он. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Воздушная тревога в области была включена примерно в 6:10 утра, она прекратилась к 8:00.


Российская сторона пока не комментировала удары. Москва исключала атаки по гражданским целям на Украине, однако предупреждала, что удары могут наноситься по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ними.

Читайте на РБК Pro
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф

Прошлой ночью российские военные нанесли удар беспилотниками по топливохранилищу в порту Рени Одесской области, сообщало Минобороны России. По данным ведомства, хранилище использовалось для снабжения украинской военной техники. Кипер сообщал, что были попадания в припортовую инфраструктуру, пострадали два сотрудника порта.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Днепропетровская область Одесская область Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры
Политика
В Днепропетровской области после взрыва повредило объект инфраструктуры
Политика
Минобороны России назвало цель удара в Одесской области
Политика