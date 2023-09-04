Власти сообщили о пожарах после ударов по Одесской и Днепропетровской областям

Украинские власти сообщили о последствиях ночных ударов в двух областях

В Измаильском районе Одесской области после ночной атаки повреждены склады и предприятия, в Днепропетровской области утром был атакован объект инфраструктуры. Минобороны России исключало атаки по невоенным целям

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одесской области после ночных ударов повреждены несколько объектов в районе города-порта Измаил на Дунае, сообщил глава областной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

По его словам, в нескольких населенных пунктах Измаильского района были прилеты по складским и производственным зданиям, повреждена сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Еще на нескольких объектах возникли пожары, к утру их ликвидировали.

В регионе воздушная тревога звучала с 2:00 и примерно до 5:30. Издания «Зеркало недели» и «Измаил City» писали, что ночью в Измаиле прогремели взрывы.

Утром была атакована и Днепропетровская область, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в Telegram.

«Есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются», — написал он. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Воздушная тревога в области была включена примерно в 6:10 утра, она прекратилась к 8:00.

Российская сторона пока не комментировала удары. Москва исключала атаки по гражданским целям на Украине, однако предупреждала, что удары могут наноситься по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ними.

Прошлой ночью российские военные нанесли удар беспилотниками по топливохранилищу в порту Рени Одесской области, сообщало Минобороны России. По данным ведомства, хранилище использовалось для снабжения украинской военной техники. Кипер сообщал, что были попадания в припортовую инфраструктуру, пострадали два сотрудника порта.