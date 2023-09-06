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Военная операция на Украине ,  
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В портовых городах Украины на Дунае прогремели взрывы

«Зеркало недели»: в городах Одесской области Украины на Дунае прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Одесской области с 0:30 звучит воздушная тревога, «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городах Рени и Килия Измаильского района. Россия исключала атаки на невоенные объекты в ходе спецоперации
Дунай в Одесской области Украины
Дунай в Одесской области Украины (Фото: Andrey Nekrasov / imagebroker.com / Global Look Press)

В городах Рени и Килия Одесской области были слышны взрывы, передает «Зеркало недели».

Оба города находятся в Измаильском районе на берегу Дуная, там расположены порты. Глава областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале призвал жителей района на время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не снимать работу сил ПВО.

Воздушная тревога в Одесской области звучала примерно с 0:30.

В сентябре Измаильский район уже несколько раз подвергался атакам. 4 сентября Кипер сообщил, что в нескольких населенных пунктах района были прилеты по складским и производственным зданиям, повреждена сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Еще на нескольких объектах возникли пожары.

Днем ранее российской Минобороны заявило о групповом ударе беспилотниками по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени. Ведомство исключало атаки на невоенные объекты.

Как писала американская газета The Wall Street Journal, Украина на фоне прекращения действия зерновой сделки в июле стала отправлять свою сельхозпродукцию не из черноморских, а из дунайских портов. Раньше они не использовались из-за высокой стоимости доставки продукции от туда по сравнению с портами на Черном море.

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Одесская область взрывы Военная операция на Украине
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