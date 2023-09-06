В портовых городах Украины на Дунае прогремели взрывы
В городах Рени и Килия Одесской области были слышны взрывы, передает «Зеркало недели».
Оба города находятся в Измаильском районе на берегу Дуная, там расположены порты. Глава областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале призвал жителей района на время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не снимать работу сил ПВО.
Воздушная тревога в Одесской области звучала примерно с 0:30.
В сентябре Измаильский район уже несколько раз подвергался атакам. 4 сентября Кипер сообщил, что в нескольких населенных пунктах района были прилеты по складским и производственным зданиям, повреждена сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Еще на нескольких объектах возникли пожары.
Днем ранее российской Минобороны заявило о групповом ударе беспилотниками по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени. Ведомство исключало атаки на невоенные объекты.
Как писала американская газета The Wall Street Journal, Украина на фоне прекращения действия зерновой сделки в июле стала отправлять свою сельхозпродукцию не из черноморских, а из дунайских портов. Раньше они не использовались из-за высокой стоимости доставки продукции от туда по сравнению с портами на Черном море.