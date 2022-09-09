Reuters узнал об идее Польши для МАГАТЭ с призывом к России по АЭС

Авторы документа, по данным агентства, призывают Россию «немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и на любом другом ядерном объекте на Украине» и дать контроль над ними компетентным органам

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Представители Канады и Польши подготовили и планируют представить на заседании совета директоров Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект резолюции с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС и прекратить боевые действия около украинских ядерных объектов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Проект передали представителям 35 стран в Совете управляющих, — одном из двух руководящих органов МАГАТЭ. Его положения развивают тезисы резолюции, принятой на чрезвычайном заседании совета в марте.

В частности, в нем говорится, что правление МАГАТЭ «осуждает действия России против ядерных объектов на Украине, в том числе присутствие российских военных и персонала Росатома на Запорожской АЭС». В одном из параграфов документа есть призыв к России «немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и на любом другом ядерном объекте на Украине». Авторы документа призывают Москву дать «компетентным органам восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами Украины «в пределах международно признанных границ».

По словам дипломатов, с которыми пообщались журналисты агентства, документ подготовили от имени Украины. Страна не может представить его самостоятельно, так как ее представители не входят в Совет управляющих. Ожидается, что заседание совета состоится на следующей неделе. Тогда же состоится голосование по резолюции.

Сейчас Запорожскую АЭС и город Энергодар, где она расположена, контролируют российские войска, однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.

Страны G7 («большая семерка», Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) не раз призывали Россию покинуть ЗАЭС и вернуть контроль над ней Украине. В своем заявлении они утверждали, что присутствие там ее военных мешает визиту миссии МАГАТЭ. Постпред России в ООН Василий Небензя отвергал уход войск со станции и утверждал, что без российских военных АЭС станет более уязвимой. В начале сентября миссия посетила станцию.

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6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по ситуации на Запорожской АЭС. Сотрудники агентства заявили, что не увидели признаков распространения радиации со станции. Также миссия зафиксировала «присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники» и повреждения на нескольких объектах станции, однако назвать ответственных за «прилеты» там отказались.

Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету организации. Однако миссия МАГАТЭ находится под давлением «тех стран, в которых они работают», в том числе США, считает глава государства. Путин назвал заявления, что Россия сама обстреливает АЭС, бредом.

После визита глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал газете La Reppublica, что агентство предложило Москве и Киеву заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС. Он сообщил, что уже связался с обеими сторонами, и они «не сказали «нет».