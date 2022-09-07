Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС

По словам президента, несмотря на давление на МАГАТЭ со стороны европейских государств, он считает работу миссии профессиональной и доверяет ее отчету

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Несмотря на давление на инспекторов МАГАТЭ со стороны США, отчет организации о ситуации на Запорожской ЗАЭС вызывает доверие. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

На вопрос ведущего о том, доверяет ли президент отчету МАГАТЭ, Путин ответил: «Да, я безусловно доверяю этому отчету».

В то же время глава государства подчеркнул, что миссия МАГАТЭ находится под давлением «тех стран, в которых они работают», в том числе США. «[Поэтому] они не могут прямо сказать, что обстрелы ведутся со стороны украинской территории. Ну, это очевидные вещи. Мы же контролируем станцию, там же стоят наши военнослужащие. Что ж мы сами по себе стреляем, что ли?» — заявил Путин.

МАГАТЭ опубликовало отчет по ситуации на Запорожской АЭС накануне, 6 сентября. В нем организация призвала немедленно принять меры, чтобы предотвратить радиационную аварию, которая может произойти из-за повреждений электростанции, возникших в результате боевых действий. В то же время сотрудники агентства не увидели признаков распространения радиации со станции. Также миссия зафиксировала «присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники» и повреждения на нескольких объектах станции, однако назвать ответственных за «прилеты» там отказались.

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С тех пор как Россия начала военные действия на Украине и взяла под контроль часть территории Запорожской области, где находится АЭС, обе стороны конфликта не раз сообщали об обстрелах крупнейшей в Европе атомной станции. Обстрелы участились в июле—августе. Москва и Киев обвинили в этом друг друга. Представители 40 стран призвали российские власти передать атомные объекты под контроль Украины.

1 сентября на атомную станцию приехали эксперты МАГАТЭ. По приезде они провели первичную оценку и понаблюдали за работой персонала ЗАЭС. Руководитель агентства Рафаэль Гросси отмечал, что сотрудники очень профессионально выполняют работу, несмотря на сложные обстоятельства.