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Небензя предупредил о «чудовищных провокациях» при выводе войск с ЗАЭС

Небензя: в случае вывода российских войск с ЗАЭС станции грозят «чудовищные провокации»
Василий Небензя утверждает, что вывод войск с территории Запорожской АЭС сделает ее уязвимой для атак. К демилитаризации станции призывали генсек ООН и Госдепартамент США
Василия Небензя
Василия Небензя (Фото: Mary Altaffer / AP)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации, выступил против вывода российских войск с территории Запорожской атомной электростанции.

Небензя заявил, что российские военные обеспечивают охрану станции, действуя в координации с персоналом ЗАЭС. «Благодаря их усилиям удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу», — сказал он. Постпред считает, что в случае вывода российских войск «объект останется без защиты и может быть использован Киевом для самых чудовищных провокаций».

По мнению Небензи, секретариат ООН «не в состоянии дать трезвую оценку ситуации» на атомной станции: «Мы слышим заявления, в том числе из уст генсека [Антониу Гутерриша], что станция может подвергнуться атаке или стать базой для нанесения атак, и призывы ее демилитаризовать».

МАГАТЭ не увидело немедленной угрозы для ядерной безопасности на ЗАЭС
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Рафаэль Гросси

Со слов постпреда, Россия не использует ядерные объекты в военных целях. Обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес Москвы он назвал «пропагандистскими вбросами», заявив, что у российских военных нет «никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя».

ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится в Запорожской области, ее территорию с конца февраля контролируют российские военные. За последние дни стороны неоднократно обвиняли друг друга в эскалации ситуации, обстрелах АЭС и ее повреждениях.

На этом фоне Госдепартамент США назвал ведение боев около ядерного объекта «опасным и безответственным» и призвал Россию передать территорию АЭС под контроль Киева. С таким же призывом выступили страны G7. Вашингтон выступил за создание демилитаризованной зоны вокруг станции; об этом говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш: «Необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района».

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Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сейчас, по оценкам организации, непосредственной угрозы для ядерной безопасности на атомной станции нет, но ситуация может измениться в любой момент. Он призвал немедленно прекратить боевые действия и допустить на объект миссию МАГАТЭ.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Василий Небензя Совет безопасности ООН Запорожская АЭС Украина
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