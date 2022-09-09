Карла III официально объявят королем Британии 10 сентября

По правилам церемония должна пройти в течение суток после смерти предыдущего монарха, однако в этот раз это будет сделано позже. Специальный совет соберется в Сент-Джеймсском дворце в субботу

Карл III (Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters)

Карла III официально возведут на британский престол после смерти его матери, королевы Елизаветы II, в субботу, 10 сентября, пишут Independent и «Би-би-си». Ранее сообщалось, что церемония состоится 9 сентября.

Карл автоматически стал королем после смерти королевы, как бывший наследник престола. Однако, как пишет Independent, по традиции должна быть проведена формальная церемония, которую проведет Совет по престолонаследию. Его участники должны собраться в Сент-Джеймсском дворце в течение 24 часов после смерти монарха.

В этот раз это будет сделано позже, отмечает газета, так как не было достаточно времени для подготовки. При этом Совет должен состояться до первого после смерти королевы собрания парламента, а от него в свою очередь требуется собраться как можно скорее.

Исторически в Совете по престолонаследию участвует весь Тайный совет, состоящий из советников монарха, который наблюдает за формальным провозглашением нового короля. Однако, поскольку их число насчитывает более 700, были введены ограничения, пишет Independent. Всего в церемонии пригласили участвовать 200 членов Тайного совета.

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. До это врачи выражали беспокойство из-за состояния ее здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением.

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Ее сын, 73-летний принц Чарльз, автоматически стал королем и взял себе имя Карл III (в английской версии написание его имени осталось прежним — Charles, но исторически в России британских королей называют на германский манер).

Над Букингемским дворцом приспустили государственный флаг, а в стране начался десятидневный траур.

Свои соболезнования семье королевы и Карлу III направили многие руководители государств, в том числе президент Владимир Путин. В его телеграмме говорилось, что королева «по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене».