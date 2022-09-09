Карла III официально объявят королем Британии 10 сентября

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 60,7 (+0,15) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 60,8 (-0,38) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Новый президент «Спартака» приступил к работе в клубе Спорт, 08:00
В Минфине США раскрыли детали плана по ограничению цен на нефть Политика, 08:00
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
«Playboy Украина» закроют из-за выпуска о спецоперации Технологии и медиа, 07:46
Карла III официально объявят королем Британии 10 сентября Политика, 07:31
От Лилибет до королевы Великобритании: яркие кадры с Елизаветой II Общество, 07:30 
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 07:25
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Путин и Си Цзиньпин поздравили Ким Чен Ына с Днем образования КНДР Политика, 07:15
Сбербанк с партнером заменят французскую Accor в проекте на Тверской Бизнес, 07:00
«Коммерсантъ» узнал о возможном увеличении импорта топлива из Белоруссии Политика, 06:11
Halliburton продала российские активы местному менеджменту Бизнес, 06:03
Белорусский ноутбук и узбекский смартфон. Гаджеты из стран бывшего СССР Life, 06:00
Минтранс решил запретить ездить по «зебре» на электросамокатах Общество, 05:07
Умерла Елизавета II ,  
0 

Карла III официально объявят королем Британии 10 сентября

Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
По правилам церемония должна пройти в течение суток после смерти предыдущего монарха, однако в этот раз это будет сделано позже. Специальный совет соберется в Сент-Джеймсском дворце в субботу
Карл III
Карл III (Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters)

Карла III официально возведут на британский престол после смерти его матери, королевы Елизаветы II, в субботу, 10 сентября, пишут Independent и «Би-би-си». Ранее сообщалось, что церемония состоится 9 сентября.

Карл автоматически стал королем после смерти королевы, как бывший наследник престола. Однако, как пишет Independent, по традиции должна быть проведена формальная церемония, которую проведет Совет по престолонаследию. Его участники должны собраться в Сент-Джеймсском дворце в течение 24 часов после смерти монарха.

В этот раз это будет сделано позже, отмечает газета, так как не было достаточно времени для подготовки. При этом Совет должен состояться до первого после смерти королевы собрания парламента, а от него в свою очередь требуется собраться как можно скорее.

Какой была Елизавета II: верховая езда, корги и монархия
Политика
Елизавета II

Исторически в Совете по престолонаследию участвует весь Тайный совет, состоящий из советников монарха, который наблюдает за формальным провозглашением нового короля. Однако, поскольку их число насчитывает более 700, были введены ограничения, пишет Independent. Всего в церемонии пригласили участвовать 200 членов Тайного совета.

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. До это врачи выражали беспокойство из-за состояния ее здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением.

Приспущенные флаги и проливной дождь. Британия без Елизаветы II
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Cate Gillon / Getty Images Эффект иллюзии правды: почему мы верим лжи, если часто ее слышим
Статьи
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Marco Secchi / Getty Images Как родители мешают детям найти работу по душе и можно ли все исправить
Инструкции

Ее сын, 73-летний принц Чарльз, автоматически стал королем и взял себе имя Карл III (в английской версии написание его имени осталось прежним — Charles, но исторически в России британских королей называют на германский манер).

Над Букингемским дворцом приспустили государственный флаг, а в стране начался десятидневный траур.

Свои соболезнования семье королевы и Карлу III направили многие руководители государств, в том числе президент Владимир Путин. В его телеграмме говорилось, что королева «по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене».

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
королева Елизавета II Чарльз Карл III Великобритания
Материалы по теме
«Олицетворение достоинства»: мировые лидеры о Елизавете II
Политика
Король Карл III выступил с первым заявлением после смерти Елизаветы II
Политика
Журнал Time посвятил обложку умершей Елизавете II
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter