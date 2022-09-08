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Какой была Елизавета II: верховая езда, корги и монархия

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет в Балморале. Какой была глава монархии, при которой сменились 15 премьер-министров, — в материале РБК
Елизавета II
Елизавета II (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Елизавета Александра Мэри из рода Винздоров родилась в лондонском районе Мейфэр 21 апреля 1926 года. Будущая королева Великобритании была первым ребенком герцога и герцогини Йоркской. Сначала девочку не рассматривали в качестве наследницы престола — предполагалось, что старший брат ее отца, Эдуард, заведет семью, и его дети станут прямыми наследниками трона. Все изменилось, когда Елизавете исполнилось десять лет: ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола менее чем через год после коронации. Новым королем стал ее отец Георг VI, а Елизавета — наследницей престола.

Умерла королева Елизавета II
Политика
Елизавета II

Елизавета II правила в течение 70 лет, что стало самым продолжительным сроком для британского монарха, также она поставила рекорд по продолжительности жизни. За время правления королева отметила серию юбилеев, включая платиновый в феврале 2022 года, что случилось впервые в истории британской монархии.

Верховая езда и корги

Мать будущей королевы предпочла для дочери домашнее обучение: образованием девочки занимались гувернантки. Помимо школьных предметов Елизавета изучала юриспруденцию и конституционное право. В ранние годы началось обучение верховой езде, которая стала одним из любимых занятий будущей королевы: в последний раз ее видели в седле, когда королеве было 95 дет. В детстве проявилась и любовь к собакам породы корги.

Первого пса по имени Дуки Елизавете подарили родители в 1933 году, а спустя какое-то время к нему присоединилась корги Джейн. На свое 18-летие Елизавета получила щенка этой породы и назвала его Сьюзен. Именно Сьюзен положила начало роду королевских корги. За всю жизнь у Елизаветы было более тридцати собак этой породы. В 2015 году королева решила прекратить разводить корги, так как боялась, что некому будет позаботиться о них после ее смерти.

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Ее последний корги умер в 2018 году, но в живых оставались два дорги, метиса, родившихся в результате скрещивания таксы и корги. В 2021 году Елизавете преподнесли в подарок двух щенков корги, но один из них умер, не дожив до пяти месяцев. Любовь Елизаветы к корги принесла этой породе мировую славу, а в 2019 году даже вышел полнометражный мультфильм о жизни ее собак во дворце под названием «Королевский корги».

Военная юность

На юность Елизаветы выпали годы Второй мировой войны, которые она по большей части провела в Винздорском замке (графство Беркшир) со своей сестрой принцессой Маргарет. В 14-летнем возрасте наследница престола выступила в детской передаче BBC с обращением ко всем юным британцам, которые, как и она, находятся в эвакуации. По достижении совершеннолетия Елизавета стала одним из пяти государственных советников и могла исполнять часть королевских функций своего отца в случае его отсутствия. Ради этого парламент даже изменил закон.

Король Карл III выступил с первым заявлением после смерти Елизаветы II
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В феврале 1945 года она поступила во Вспомогательную территориальную службу в ранге младшего офицера, выучилась на водителя грузовика и механика и закончила службу в ранге младшего коммандера. О том, что Елизавета умеет управлять грузовиком, неоднократно упоминалось во время пандемии на фоне кризиса с нехваткой дальнобойщиков. По рассказам принцессы Маргарет, они с сестрой инкогнито отметили окончание Второй мировой войны на улицах Лондона, смешавшись с толпой горожан.

Замужество и коронация

В июле 1947 года было объявлено о помолвке Елизаветы с Филиппом Маунтбеттеном, принцем Греческим и Датским, с которым она долгие годы состояла в переписке. Поженились они спустя четыре месяца. Это событие не обошлось без скандалов: внук греческого короля не имел состояния и не был уроженцем Великобритании, что не мешало ему служить в британском королевском флоте во время войны. Незадолго до бракосочетания принц Филипп отказался от своих иностранных титулов, став герцогом Эдинбургским и перешел из православия в англиканство. Брак Елизаветы и Филиппа длился почти 75 лет — в апреле 2021 года принц ушел из жизни. У четы четверо детей: наследник престола принц Чарльз, дочь принцесса Анна и принцы Эндрю и Эдвард.

От Черчилля до Трасс: 15 премьеров Елизаветы II. Фотогалерея
Фотогалерея 

6 февраля 1952 года Елизавета после кончины Георга VI была объявлена королевой Великобритании и суверенных стран. Тогда она находилась вместе с мужем с визитом в Кении. Коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 2 июня 1953 года, в период второго премьерства Уинстона Черчилля. За время своего правления Елизавета II застала 15 премьер-министров, включая Лиз Трасс, которую привела к присяге 6 сентября, за два дня до кончины.

За время своего правления Елизавета II снискала народную любовь и стала настоящим символом британской монархии и самой страны. В ее честь был назван Олимпийский парк в Лондоне, а Биг-Бен переименован в башню Елизаветы. Королева неоднократно снималась в видеороликах с культовыми британскими киногероями для поддержания образа Великобритании за рубежом: в 2012 году к лондонской Олимпиаде был снят ролик, в котором к ней на аудиенцию приходит агент 007 Джеймс Бонд (в видео появились даже корги королевы), а в июне 2022-го Елизавета появилась в одном из скетчей, распивающей чай с медвежонком Паддингтоном.

Умерла Елизавета II. Спецэфир телеканала РБК
Политика

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Великобритания королева Елизавета II смерть
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