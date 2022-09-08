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Лиз Трасс назвала имя нового короля Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II возьмет имя Карл III, передает Reuters.

По ее словам, с кончиной Елизаветы II Великобритания «вступает в новую эру». Она также призвала народ объединиться, чтобы помочь Карлу III на его посту. «Боже, храни короля», — заключила Трасс.

По данным The Guardian, церемония коронации Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

Принц Чарльз родился в Лондоне 14 ноября 1948 года (ему 73 года). В возрасте трех лет и трех месяцев он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II. Он ожидал очереди на престол в течение семи десятилетий — это самое долгое ожидание в истории британской монархии.

У Чарльза двое детей — принц Уильям и принц Гарии (оба от принцессы Дианы Уэльской). Спустя 8 лет после смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в 1997 году он женился на Камилле Паркер Боулз (ныне герцогиня Корнуолльская).

Материал дополняется 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Елизавета II принц Чарльз Великобритания король
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