«Олицетворение достоинства»: мировые лидеры о Елизавете II
Принц Чарльз (сын Елизаветы II и новый король Великобритании Карл III)
«Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру».
Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании
«Королева Елизавета II была камнем, на котором была построена современная Британия. Наша страна выросла и расцвела при ее правлении. Великобритания — та великая страна, которая есть сейчас, благодаря ей. <…> Это выдающееся достижение — править с таким достоинством и грацией на протяжении 70 лет».
Владимир Путин, президент России
«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене».
Джо Байден, президент США (совместное заявление президента и первой леди США Джилл Байден)
«В мире непрекращающихся изменений она была постоянным источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, кто никогда и не знал свою страну до нее. Непреходящее восхищение королевой Елизаветой II объединило людей по всему Содружеству. Семь десятилетий ее исторического правления были свидетелями беспрецедентного человеческого прогресса и продвижения человеческого достоинства.
Она была первым британским монархом, с которым люди во всем мире чувствовали личную и непосредственную связь — слышали ли они ее по радио в роли юной принцессы, выступающей перед детьми Соединенного Королевства, или собирались у телевизоров на ее коронации, или смотрели ее последнюю рождественскую речь или ее платиновый юбилей на своих телефонах. А она, в свою очередь, посвятила всю свою жизнь служению им».
Эмманюэль Макрон, президент Франции
«Ее Величество Королева Елизавета II являлась воплощением преемственности и единства британской нации в течение более 70 лет. Я запомню ее как друга Франции, королеву с большим сердцем, которая навсегда запомнится своей стране и своему веку».
Олаф Шольц, премьер-министр ФРГ
«Мы скорбим о смерти королевы Елизаветы II. Она была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, в том числе и здесь, в Германии. <…> Ее приверженность германо-британскому примирению после ужасов Второй мировой войны останется незабываемой».
Антониу Гутерреш, генсек ООН
«Я выражаю свои искренние соболезнования ее скорбящей семье, правительству и народу Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Содружеству наций. <…> Королева Елизавета была хорошим другом ООН, и посещала штаб-квартиру в Нью-Йорке дважды. Она была глубоко привержена благотворительной работе и защите окружающей среды».
Нарендра Моди, премьер-министр Индии
«Я никогда не забуду ее теплоту и доброту. Во время одной из встреч она показала мне носовой платок, который Махатма Ганди подарил ей на свадьбу. Я всегда буду дорожить этим жестом. <…> Она обеспечила вдохновляющее лидерство своей нации и народу. Она олицетворяла достоинство и порядочность в общественной жизни. Огорчен ее кончиной. Мои мысли с ее семьей и народом Великобритании в этот печальный час».
Михол Мартин, премьер-министр Ирландии
«Правление королевы вызывало уважение и восхищение во всем мире. Ее преданность долгу и общественному служению была очевидна, а ее мудрость и опыт поистине уникальны. Смерть королевы действительно стал концом эпохи. Ее государственный визит в Ирландию в 2011 году был важным шагом в нормализации отношений с нашим ближайшим соседом».
Владимир Зеленский, президент Украины
«С глубоким прискорбием узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой невосполнимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами».
Ицхак Герцог, президент Израиля
«Ее уход — это конец эпохи. Вместе с народом Израиля скорблю о ее утрате и выражаю свои глубочайшие соболезнования британскому народу и всем народам Содружества, которые потеряли своего матриарха. <…> За время ее долгого и важного правления мир изменился, а королева осталась иконой стабильного, ответственного лидерства и маяком нравственности, человечности и патриотизма. <…> Королева олицетворяла дух честности, долга и древних традиций».
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады
«Мы с тяжелым сердцем узнали о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II <…> Она постоянно присутствовала в нашей жизни, и ее служение канадцам навсегда останется важной частью истории нашей страны».