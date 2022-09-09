«Олицетворение достоинства»: мировые лидеры о Елизавете II

8 сентября королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она провела на троне рекордные 70 лет. В своих соболезнованиях мировые лидеры называют ее символом Британии и источником силы и уверенности

Принц Чарльз и Елизавета II (Фото: Matt Dunham / Getty Images)

Принц Чарльз (сын Елизаветы II и новый король Великобритании Карл III)

«Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру».

Елизавета II и Лиз Трасс (Фото: Jane Barlow / Getty Images)

Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании

«Королева Елизавета II была камнем, на котором была построена современная Британия. Наша страна выросла и расцвела при ее правлении. Великобритания — та великая страна, которая есть сейчас, благодаря ей. <…> Это выдающееся достижение — править с таким достоинством и грацией на протяжении 70 лет».

Елизавета II и Владимир Путин (Фото: Nicolas Asfouri / Reuters)

Владимир Путин, президент России

«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене».

Елизавета II и Джо Байден (Фото: Richard Pohle / Getty Images)

Джо Байден, президент США (совместное заявление президента и первой леди США Джилл Байден)

«В мире непрекращающихся изменений она была постоянным источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, кто никогда и не знал свою страну до нее. Непреходящее восхищение королевой Елизаветой II объединило людей по всему Содружеству. Семь десятилетий ее исторического правления были свидетелями беспрецедентного человеческого прогресса и продвижения человеческого достоинства.

Она была первым британским монархом, с которым люди во всем мире чувствовали личную и непосредственную связь — слышали ли они ее по радио в роли юной принцессы, выступающей перед детьми Соединенного Королевства, или собирались у телевизоров на ее коронации, или смотрели ее последнюю рождественскую речь или ее платиновый юбилей на своих телефонах. А она, в свою очередь, посвятила всю свою жизнь служению им».

Елизавета II и Эмманюэль Макрон (Фото: Jack Hill / Getty Images)

Эмманюэль Макрон, президент Франции

«Ее Величество Королева Елизавета II являлась воплощением преемственности и единства британской нации в течение более 70 лет. Я запомню ее как друга Франции, королеву с большим сердцем, которая навсегда запомнится своей стране и своему веку».

Олаф Шольц, премьер-министр ФРГ

«Мы скорбим о смерти королевы Елизаветы II. Она была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, в том числе и здесь, в Германии. <…> Ее приверженность германо-британскому примирению после ужасов Второй мировой войны останется незабываемой».

Антониу Гутерреш, генсек ООН

«Я выражаю свои искренние соболезнования ее скорбящей семье, правительству и народу Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Содружеству наций. <…> Королева Елизавета была хорошим другом ООН, и посещала штаб-квартиру в Нью-Йорке дважды. Она была глубоко привержена благотворительной работе и защите окружающей среды».

Елизавета II и Нарендра Моди (Фото: Dominic Lipinski / Getty Images )

Нарендра Моди, премьер-министр Индии

«Я никогда не забуду ее теплоту и доброту. Во время одной из встреч она показала мне носовой платок, который Махатма Ганди подарил ей на свадьбу. Я всегда буду дорожить этим жестом. <…> Она обеспечила вдохновляющее лидерство своей нации и народу. Она олицетворяла достоинство и порядочность в общественной жизни. Огорчен ее кончиной. Мои мысли с ее семьей и народом Великобритании в этот печальный час».

Михол Мартин, премьер-министр Ирландии

«Правление королевы вызывало уважение и восхищение во всем мире. Ее преданность долгу и общественному служению была очевидна, а ее мудрость и опыт поистине уникальны. Смерть королевы действительно стал концом эпохи. Ее государственный визит в Ирландию в 2011 году был важным шагом в нормализации отношений с нашим ближайшим соседом».

Владимир Зеленский, президент Украины

«С глубоким прискорбием узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой невосполнимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами».

Ицхак Герцог, президент Израиля

«Ее уход — это конец эпохи. Вместе с народом Израиля скорблю о ее утрате и выражаю свои глубочайшие соболезнования британскому народу и всем народам Содружества, которые потеряли своего матриарха. <…> За время ее долгого и важного правления мир изменился, а королева осталась иконой стабильного, ответственного лидерства и маяком нравственности, человечности и патриотизма. <…> Королева олицетворяла дух честности, долга и древних традиций».

Елизавета II и Джастин Трюдо (Фото: Steve Parsons / Getty Images )

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

«Мы с тяжелым сердцем узнали о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II <…> Она постоянно присутствовала в нашей жизни, и ее служение канадцам навсегда останется важной частью истории нашей страны».