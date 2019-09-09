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Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Дело касается предполагаемых попыток президента США и его окружения начать судебное расследование против противника Трампа на будущих выборах
Дональд Трамп (Фото: Markus Schreiber / AP Photo)

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году. Об этом говорится в сообщении комитета палаты представителей по разведке.

Соответствующие письма в Белый дом и Госдепартамент направили главы комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель, по разведке Адам Шифф и по надзору и реформам Илия Каммингс. В своем обращении они попросили предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента».

«В течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности», — говорится в письме.

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Трамп указал на украинский след в выборах 2016 года

Как отмечает Reuters, Трамп и некоторые республиканцы интересуются, есть ли конфликт интересов в том, что сын бывшего вице-президента США, демократа Джозефа Байдена Хантер работал в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Байден-старший в апреле объявил, что намерен участвовать в президентской кампании 2020 года.

Джулиани в июле встречался в Мадриде с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По данным The New York Times, на встрече обсуждались два интересующих Трампа вопроса. Первый из них касался того, не пытался ли Киев помешать кампании Трампа во время американских выборов в 2016 году, а второй — возможного влияния Байдена-старшего на Украине.

Политика
NYT узнала о встрече Джулиани с помощником Зеленского из-за сына Байдена

По словам адвоката, переговоры он вел как частное лицо, а основной темой беседы была возможная роль Байдена в увольнении Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году. Шокин вел дело Burisma, которую на Украине обвинили в отмывании денег. Сам Байден-старший рассказывал, что он поставил Киеву ультиматум: власти либо увольняют Шокина, либо лишаются займа на $1 млрд.

В мае текущего года Джулиани собирался приехать в Киев и встретиться с Зеленским, чтобы убедить украинские власти продолжить расследование по делу Burisma. Позднее адвокат Трампа отказался от поездки, так как Зеленский может быть «окружен врагами американского президента».

По данным источника The Washington Post, команда Зеленского рассматривала интерес американского лидера к расследованию на украинской территории как внутреннее дело США и считала нужным держаться от этого как можно дальше. Представитель Зеленского позднее заявил, что украинский президент узнал о поездке Джулиани и ее отмене из СМИ.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: палата представителей США, демократы, Дональд Трамп, Украина
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