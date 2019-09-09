Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Дело касается предполагаемых попыток президента США и его окружения начать судебное расследование против противника Трампа на будущих выборах

Дональд Трамп (Фото: Markus Schreiber / AP Photo)

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году. Об этом говорится в сообщении комитета палаты представителей по разведке.

Соответствующие письма в Белый дом и Госдепартамент направили главы комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель, по разведке Адам Шифф и по надзору и реформам Илия Каммингс. В своем обращении они попросили предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента».

«В течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности», — говорится в письме.

Как отмечает Reuters, Трамп и некоторые республиканцы интересуются, есть ли конфликт интересов в том, что сын бывшего вице-президента США, демократа Джозефа Байдена Хантер работал в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Байден-старший в апреле объявил, что намерен участвовать в президентской кампании 2020 года.