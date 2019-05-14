Зеленский узнал о поездке адвоката Трампа в Киев и ее отмене из СМИ

Зеленский узнал о поездке адвоката Трампа в Киев и ее отмене из СМИ

Представитель штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский узнал о визите адвоката американского лидера Дональда Трампа из СМИ. Об этом он сообщил в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«О том, что приезжает Рудольф Джулиани, Зеленский узнал из СМИ. И то, что он не приезжает, он снова узнал из СМИ», — сказал он.

По словам Разумкова, в связи с этим удивительно, что в американских СМИ появилась информация о том, что кто-то из команды Зеленского давал комментарий о «подводных камнях». Он отметил, что она не соответствует действительности.

Он заявил, что Зеленский готов проводить встречи не только с официальными представителями государств, но и с политиками и частными лицами, которые заинтересованы в развитии отношений между государствами.