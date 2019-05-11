Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»

Поездка личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в Киев не состоится. Он отменил ее из-за опасений того, что в окружении Зеленского могут преобладать люди, негативно относящиеся к президенту США

Фото: Charles Krupa / AP

В интервью Fox News личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что отменяет поездку в Киев. По его словам, причиной этому стало то, что избранный президент Украины может быть «окружен врагами» президента США.

Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит «группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов, а в одном случае — осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года». По его словам, подобную информацию об окружении Владимира Зеленского он получил от двух надежных источников. Собеседники Джулиани сказали ему, что среди людей Зеленского есть люди, которые напрямую вовлечены в действия демократов.

О планах отправиться в Киев адвокат Трампа заявил накануне, 10 мая. Целью визита он называл собственное расследование усилий демократов по дискредитации Дональда Трампа. The New York Times связывала поездку с предстоящими президентскими выборами 2020 года в США, на которых в числе соперников Трампа намерен выступить бывший вице-президент Джо Байден. Его сын, Байден-младший, работал на украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, получая от нее крупные вознаграждения. Из-за подозрений в отмывании средств против Burisma велось расследование Генпрокуратуры Украины, однако в 2016-м президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование. В январе бывший вице-президент США рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на $1 млрд.

Кроме того, в начале мая украинское посольство в США сообщало, что представители Демократической партии США в 2016 году поддерживали контакты с Киевом в рамках расследования сотрудничества экс-главы штаба Трампа Пола Манафорта с режимом Виктора Януковича. Дело о незаконном лоббизме, возбужденное против Манафорта, негативно отразилось на репутации Трампа.