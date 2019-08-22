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NYT узнала о встрече Джулиани с помощником Зеленского из-за сына Байдена
Их встреча прошла в Мадриде в июле. Рудольф Джулиани призвал Киев расследовать возможную роль бывшего вице-президента США в увольнении генпрокурора Украины — он вел дело компании Burisma Holdings, где работал сын Байдена
Рудольф Джулиани (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел телефонные переговоры, а затем и личную встречу в Мадриде с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, они обсудили два вопроса, интересующих Трампа. Первый из них касался того, пытались ли украинские чиновники помешать кампании Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году. Второй — возможного влияния бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине и деятельности его сына в нефтегазовой компании Burisma Holdings.

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Сам Джулиани отметил, что вел переговоры как частное лицо, но при содействии Госдепартамента, передает NYT. Он признал, что он «настоятельно призвал» Ермака «просто расследовать эти проклятые вещи».

Ермак, в свою очередь, подтвердил, что обсуждал с Джулиани вопросы, о которых говорил адвокат американского президента. «Он сказал, что очень заинтересован в том, чтобы новое украинское правительство открыто расследовало все эти случаи», — сказал он. Кроме того, по словам Ермака, они обсудили возможную встречу Трампа с Зеленским.

Джулиани и Ермак общались в Мадриде в июле, уточняет CNN. В интервью телеканалу Джулиани заявил, что информацию о желании помощника Зеленского встретиться с ним он получил от Госдепа. До этого они дважды общались по телефону.

В ходе встречи, по словам Джулиани, Ермак задавал ему вопросы, а сам адвокат Трампа ничего не спрашивал у помощника Зеленского. Он также отметил, что не беспокоится о том, как их встреча будет воспринята со стороны. «Я бы никогда в своей жизни не сделал ничего противоречащего этике, я действительно хороший адвокат, — сказал Джулиани. — Я горжусь тем, что я сделал». Адвокат отметил, что не занимался этим вопросом по указанию американского президента.

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По его словам, основной темой их разговора было то, мог ли Байден сыграть какую-либо роль в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году. Шокин вел дело Burisma — ведомство обвиняло компанию в отмывании средств. В ее правление входил сын работавшего в администрации Барака Обамы вице-президента США Хантер Байден. В январе бывший вице-президент США рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на $1 млрд.

Джулиани собирался приехать на Украину и встретиться с Зеленским в мае. По его словам, он хотел обсудить с ним вопросы «российского вмешательства» в выборы и сына Байдена. Позднее адвокат Трампа отказался от поездки, так как Зеленский может быть «окружен врагами» американского президента.

 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Джозеф Байден, Рудольф Джулиани, Владимир Зеленский
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