NYT узнала о встрече Джулиани с помощником Зеленского из-за сына Байдена

Их встреча прошла в Мадриде в июле. Рудольф Джулиани призвал Киев расследовать возможную роль бывшего вице-президента США в увольнении генпрокурора Украины — он вел дело компании Burisma Holdings, где работал сын Байдена

Рудольф Джулиани (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел телефонные переговоры, а затем и личную встречу в Мадриде с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, они обсудили два вопроса, интересующих Трампа. Первый из них касался того, пытались ли украинские чиновники помешать кампании Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году. Второй — возможного влияния бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине и деятельности его сына в нефтегазовой компании Burisma Holdings.

Сам Джулиани отметил, что вел переговоры как частное лицо, но при содействии Госдепартамента, передает NYT. Он признал, что он «настоятельно призвал» Ермака «просто расследовать эти проклятые вещи».

Ермак, в свою очередь, подтвердил, что обсуждал с Джулиани вопросы, о которых говорил адвокат американского президента. «Он сказал, что очень заинтересован в том, чтобы новое украинское правительство открыто расследовало все эти случаи», — сказал он. Кроме того, по словам Ермака, они обсудили возможную встречу Трампа с Зеленским.