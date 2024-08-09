 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Мали объявил о высылке посла Швеции

МИД Мали объявил о высылке посла Швеции на фоне разрыва дипотношений с Украиной
Посла Швеции высылают из Мали после заявления шведского министра о пересмотре финансовой поддержки африканской страны. Поводом стал разрыв дипотношений с Украиной, заявившей о передаче сведений туарегам для атаки на ЧВК «Вагнер»
Кристина Кюнель
Кристина Кюнель (Фото: elghassimw / X)

МИД Мали вызвал посла Швеции в Бамако Кристину Кюнель и уведомил о необходимости покинуть территорию страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в X (ранее Twitter).

«Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД 8 сентября 2024 года, получила уведомление о необходимости покинуть территорию Мали в течение 72 часов после враждебного заявления министра международного сотрудничества и торговли Швеции», — говорится в сообщении.

Ранее министр международного сотрудничества и торговли Швеции Йохан Форшелль анонсировал пересмотр финансовой поддержки Мали после разрыва дипломатических отношений с Украиной. Форшелль сказал, что нельзя поддерживать действия России «и при этом ежегодно получать несколько сотен миллионов крон помощи на развитие». «Поэтому правительство приняло решение о пересмотре стратегии поддержки Мали в 2024 году», — написал он в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

5 августа Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за помощи последней повстанцам из племени туарегов. Бамако счел действия Киева нарушением суверенитета, а его поддержку — финансированием международного терроризма.

В ГУР Украины заявили, что не говорили о причастности к атаке в Мали
Политика
Андрей Юсов

В конце июля туареги атаковали правительственные войска Мали и ЧВК «Вагнер». По данным Bloomberg, погибли 84 бойца частной военной кампании и 47 малийских солдат, еще более 30 военнослужащих получили ранения, семерых пленили, а военную технику захватили или уничтожили. В ЧВК «Вагнер» подтвердили потери среди бойцов и правительственных войск Мали и отметили, что боестолкновения продолжались с 22 по 27 июля.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что туареги «получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против российской ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что действия Киева соответствуют международному праву. Позднее Юсов заявил о непричастности ГУР Украины к атаке повстанцев.

После этого дипломатические отношения с Украиной также разорвал Нигер. Украинский МИД счел поспешными подобные решения африканских государств.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России

За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника

На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд

Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Мали Швеция Украина ЧВК Вагнер высылка дипломатов дипломатические отношения Россия
Материалы по теме
В ГУР Украины заявили, что не говорили о причастности к атаке в Мали
Политика
Украина назвала поспешным решение Мали о разрыве дипотношений
Политика
Почему власти Мали решили разорвать отношения с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Глава Минздрава назвал число тяжелораненых в Курской областиПолитика, 17:30
Эксперты назвали ключевые индикаторы роста биткоинаКрипто, 17:24
Каноист упустил последнюю медаль России на финише. Что происходит на ОИСпорт, 17:15
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:12
Смогут ли посредники подтолкнуть Израиль и ХАМАС к прекращению огняПолитика, 17:09
Как российские спортсмены выступили на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 17:07
В сборной Англии по футболу нашли временную замену СаутгейтуСпорт, 17:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Криптобиржа OKX признала блокировку аккаунтов пользователейКрипто, 17:03
Ученый назвал сроки испытания фотонного процессора в РоссииТехнологии и медиа, 17:03
Минздрав продлит список противопоказаний для водителейОбщество, 16:57
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»Бизнес, 16:54
ЦБ зафиксировал рост активности на рынке акций после повышения ставкиИнвестиции, 16:54
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 16:36
«Барселона» купила одного из лучших бомбардиров Евро-2024Спорт, 16:29