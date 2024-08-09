МИД Мали объявил о высылке посла Швеции на фоне разрыва дипотношений с Украиной

Посла Швеции высылают из Мали после заявления шведского министра о пересмотре финансовой поддержки африканской страны. Поводом стал разрыв дипотношений с Украиной, заявившей о передаче сведений туарегам для атаки на ЧВК «Вагнер»

Кристина Кюнель (Фото: elghassimw / X)

МИД Мали вызвал посла Швеции в Бамако Кристину Кюнель и уведомил о необходимости покинуть территорию страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в X (ранее Twitter).

«Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД 8 сентября 2024 года, получила уведомление о необходимости покинуть территорию Мали в течение 72 часов после враждебного заявления министра международного сотрудничества и торговли Швеции», — говорится в сообщении.

Ранее министр международного сотрудничества и торговли Швеции Йохан Форшелль анонсировал пересмотр финансовой поддержки Мали после разрыва дипломатических отношений с Украиной. Форшелль сказал, что нельзя поддерживать действия России «и при этом ежегодно получать несколько сотен миллионов крон помощи на развитие». «Поэтому правительство приняло решение о пересмотре стратегии поддержки Мали в 2024 году», — написал он в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

5 августа Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за помощи последней повстанцам из племени туарегов. Бамако счел действия Киева нарушением суверенитета, а его поддержку — финансированием международного терроризма.

В конце июля туареги атаковали правительственные войска Мали и ЧВК «Вагнер». По данным Bloomberg, погибли 84 бойца частной военной кампании и 47 малийских солдат, еще более 30 военнослужащих получили ранения, семерых пленили, а военную технику захватили или уничтожили. В ЧВК «Вагнер» подтвердили потери среди бойцов и правительственных войск Мали и отметили, что боестолкновения продолжались с 22 по 27 июля.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что туареги «получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против российской ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что действия Киева соответствуют международному праву. Позднее Юсов заявил о непричастности ГУР Украины к атаке повстанцев.

После этого дипломатические отношения с Украиной также разорвал Нигер. Украинский МИД счел поспешными подобные решения африканских государств.