МИД Мали объявил о высылке посла Швеции
МИД Мали вызвал посла Швеции в Бамако Кристину Кюнель и уведомил о необходимости покинуть территорию страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в X (ранее Twitter).
«Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД 8 сентября 2024 года, получила уведомление о необходимости покинуть территорию Мали в течение 72 часов после враждебного заявления министра международного сотрудничества и торговли Швеции», — говорится в сообщении.
Ранее министр международного сотрудничества и торговли Швеции Йохан Форшелль анонсировал пересмотр финансовой поддержки Мали после разрыва дипломатических отношений с Украиной. Форшелль сказал, что нельзя поддерживать действия России «и при этом ежегодно получать несколько сотен миллионов крон помощи на развитие». «Поэтому правительство приняло решение о пересмотре стратегии поддержки Мали в 2024 году», — написал он в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
5 августа Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за помощи последней повстанцам из племени туарегов. Бамако счел действия Киева нарушением суверенитета, а его поддержку — финансированием международного терроризма.
В конце июля туареги атаковали правительственные войска Мали и ЧВК «Вагнер». По данным Bloomberg, погибли 84 бойца частной военной кампании и 47 малийских солдат, еще более 30 военнослужащих получили ранения, семерых пленили, а военную технику захватили или уничтожили. В ЧВК «Вагнер» подтвердили потери среди бойцов и правительственных войск Мали и отметили, что боестолкновения продолжались с 22 по 27 июля.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что туареги «получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против российской ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что действия Киева соответствуют международному праву. Позднее Юсов заявил о непричастности ГУР Украины к атаке повстанцев.
После этого дипломатические отношения с Украиной также разорвал Нигер. Украинский МИД счел поспешными подобные решения африканских государств.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника
На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области
Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд
Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия