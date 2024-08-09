Байден разочаровался принятием в Грузии закона об иноагентах

Закон об иноагентах в Грузии подписали 3 июня, парламент преодолел вето президента. После этого США приостановили программу финансовой помощи Грузии

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / Getty Images)

Президент США Джо Байден выразил разочарование в связи с принятием в Грузии законопроекта об иностранных агентах, сообщила его грузинская коллега Саломе Зурабишвили в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является кремлевский закон об «иностранных агентах» и ложные высказывания грузинских чиновников, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО», — написал Байден в письме Зурабишвили. Он добавил, что, несмотря на эти шаги, США остаются приверженными евроатлантической интеграции Грузии.

В течение 32 лет двусторонних отношений Грузия и США вместе защищают мир, стабильность, свободу и права человека, отметил Байден. Он уточнил, что эти общие ценности объединяют две страны.

В мае грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который спровоцировал массовые протесты в стране. Зурабишвили наложила вето на «закон об иноагентах», но депутаты преодолели его. 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал закон.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

Власти США и стран Евросоюза осудили принятие закона. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер тогда заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» «отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, которые неделями выходили на протесты».

31 июля США приостановили программу помощи Грузии на более чем $95 млн в рамках пересмотра сотрудничества из-за принятия закона об иноагентах.

В Кремле назвали абсурдным считать грузинский «закон об иноагентах» «русским проектом», отметив, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.