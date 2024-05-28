В США назвали грузинский закон об иноагентах угрозой евроинтеграции

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Принятие в Грузии закона об иностранных агентах помешает евроинтеграции республики и ее связи с США, заявил представитель американского Госдепа Мэтью Миллер. Трансляция брифинга шла на YouTube-канале ведомства.

«США осуждают это. Принимая этот закон, правящая партия «Грузинская мечта» отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, которые неделями выходили на протесты», — сказал он. Подобные действия ставят под угрозу экономическую безопасность страны и отношения с США, добавил Миллер.

Ранее грузинские депутаты большинством голосов одобрили преодоление вето, которое президент Саломе Зурабишвили наложила на закон «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция почти в полном составе покинула зал заседаний и присоединилась к митингующим перед зданием парламента. «Вы должны собрать подписи и принести их мне <...> Проведем референдум», — обратилась к демонстрантам Зурабишвили.