Жапаров заявил о попытках США «перетянуть на свою сторону» Киргизию

Сообщения о несоблюдении Киргизией санкций против России — это попытки оказания давления на Бишкек, заявил Жапаров, комментируя письмо на свое имя от сенатора США. Он подчеркнул, что Киргизия сохраняет нейтралитет

Садыр Жапаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Заявления о несоблюдении Киргизией санкций против России являются попытками оказания давления на Бишкек, заявил президент республики Садыр Жапаров, комментируя агентству «Кабар» информацию о том, что сенатор США Роберт Менендес написал письмо на его имя с призывом соблюдать ограничения в отношении Москвы.

«На мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы — независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику», — сказал Жапаров.

Он подчеркнул, что Киргизия изначально заняла нейтральную позицию по конфликту на Украине и будет придерживаться ее в дальнейшем. «От того, поменяем мы позицию или нет, ситуация не изменится в чью-либо сторону. Это от нас не зависит», — добавил президент Киргизии.

Комментируя сообщения о помощи в обходе санкций, в том числе о поставках России китайских дронов, Жапаров заявил, что поводов так думать нет, поскольку Москва и Пекин не зависят «от маленького Кыргызстана»: «Эти страны и так являются соседями. Между ними 4 тыс. км общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает».

Он признал, что в Казахстане был задержан груз киргизской компании с дронами, отметив, что беспилотники предназначались для сельскохозяйственных нужд. Президент добавил, что сейчас власти Киргизии запретили вывозить дроны.

В письме на имя Жапарова, опубликованном на сайте Сената США, Менендес призвал лучше соблюдать санкции против России, оперативно расследовать эти обвинения и установить «более надежные процедуры», чтобы избежать незаконного экспорта. «Я опасаюсь, что неспособность Кыргызстана соблюдать международные санкции в отношении России является просто симптомом продолжающегося отступления от демократии и широко распространенных нарушений прав человека. <...> Некогда сияющий маяк демократии в Центральной Азии, Кыргызская Республика движется по опасному пути к автократии», — добавил американский сенатор.

В июле The Washington Post (WP) сообщила, что США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за нарушений введенных против России санкций. Издание писало, что Вашингтон подозревает Бишкек в поставках в Россию товаров двойного назначения, в том числе китайских дронов.

Посольство Киргизии в США в ответ на публикацию WP заявило, что руководство страны соблюдает международные правила в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. Дипмиссия признала случаи нарушения санкций, но призвала принять во внимание «реальный экономический контекст»: Россия и Киргизия входят в ЕАЭС, а более 1 млн граждан республики работают на российской территории.

Минэкономкоммерции Киргизии позже отметило, что республика усилила контроль за экспортом, в том числе за товарами военного и двойного назначения, после визита представителей США, ЕС и Великобритании в республику в марте—апреле этого года.

Госкомитет нацбезопасности Киргизии заявил, что госкомпании не нарушают санкции против России, однако к этому могут быть причастны частные компании, в том числе даже не зная об этом.

В Кремле после публикации WP заявили, что Киргизия выступает «близким партнером и союзником» России. «Нас еще объединяет и участие в весьма продвинутых интеграционных процессах. В данном случае речь идет о ЕАЭС. Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.