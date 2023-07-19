Кремль оценил риски для отношений с Киргизией из-за санкций США

Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия и Киргизия участвуют в интеграционном процессе ЕАЭС, и Бишкек заинтересован в дальнейшем развитии этого формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, видит ли Москва риски для торгово-экономических отношений с Киргизией на фоне возможных санкций США против республики.

О том, что Вашингтон готовит санкции в отношении Киргизии из-за помощи России, сообщила газета The Washington Post. Бишкек поставляет компаниям из России товары двойного назначения, в том числе китайские дроны, считают американские власти.

«Помимо того, что Киргизия — наш близкий партнер и союзник, нас еще объединяет и участие в весьма продвинутых интеграционных процессах. В данном случае речь идет о ЕврАзЭС. Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии», — отметил Песков.

По его словам, киргизская экономика является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса и страны в дальнейшем намерены развивать двусторонние отношения.

Посольство Киргизии в США в ответ на публикацию The Washington Post заявило, что руководство страны соблюдает международные правила в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. Дипмиссия признала случаи нарушения санкций, но призвала принять во внимание «реальный экономический контекст»: Россия и Киргизия входят в ЕАЭС, а более миллиона граждан республики работают на российской территории.