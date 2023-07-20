Власти Киргизии начали проверку экспорта в Россию из-за угрозы санкций

В Киргизии начали расследование из-за угрозы санкций США в связи с возможным экспортом в Россию подсанкционных товаров. Власти отвергли причастность госструктур, но допустили, что нарушать санкции могли частные компании

Киргизские власти и государственные предприятия не нарушали введенных против России США и рядом западных стран санкций, однако к этому могут быть причастны частные компании, заявили в госкомитете нацбезопасности республики, передает 24.kg. Ведомство решило начать расследование по этому вопросу.

«ГКНБ КР допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции», — говорится в сообщении госкомитета.

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров в интервью «Интерфаксу» заявил, что предпосылок для введения санкций из-за нарушения ограничений в отношении России нет. По его словам, в республике приняты меры для предотвращения экспорта продукции в нарушение санкций.

«За счет прозрачности прохождения товаров через границу появились реальные данные по экспорту и поступлению средств. Мы работаем в правильном направлении — отслеживание товаров стало прозрачным, поэтому я прошу бизнес брать электронные счет-фактуры, чтобы в случае чего выявить незадекларированный груз», — рассказал Жапаров.

Глава киргизского кабмина добавил, что вопрос увеличения экспорта и возможного обхода Киргизией введенных санкций неоднократно обсуждался с представителями западных делегаций.

The Washington Post накануне сообщила, что США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за нарушений введенных в отношении России санкций. По данным издания, Вашингтон подозревает Бишкек в поставках в Россию товаров двойного назначения, в том числе китайских дронов.

Посольство Киргизии в США в ответ на публикацию WP заявило, что руководство страны соблюдает международные правила в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. Дипмиссия признала случаи нарушения санкций, но призвала принять во внимание «реальный экономический контекст»: Россия и Киргизия входят в ЕАЭС, а более миллиона граждан республики работают на российской территории.

Минэкономкоммерции Киргизии позже отметило, что республика усилила контроль за экспортом в том числе за товарами военного и двойного назначения после визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте—апреле 2023 года.

В Кремле после публикации WP заявили, что Киргизия является «близким партнером и союзником» России. «Нас еще объединяет и участие в весьма продвинутых интеграционных процессах. В данном случае речь идет о ЕврАзЭС. Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.