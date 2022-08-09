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Германия не получила ни одного отчета от попавших под санкции россиян

Согласно законодательству Германии о санкциях фигуранты санкционных списков после введения ограничений обязаны незамедлительно раскрыть правительству данные об активах. Из россиян этого не сделал никто
Фото: Michael Kuenne / Global Look Press
Фото: Michael Kuenne / Global Look Press

Никто из попавших под санкции Евросоюза россиян не предоставил германскому правительству сведения об имеющихся активах, как того требует национальное законодательство о выполнении санкционных ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо госсекретаря Министерства экономики Германии Удо Филиппа в адрес депутата бундестага Кристиана Гёрке, с которым удалось ознакомиться агентству.

«Никто из попавших под санкции Евросоюза россиян не подал декларации об активах, чего требует законодательство. В Германии призывают ужесточить режим прозрачности», — отмечает Reuters.

Согласно действующему законодательству, сообщить властям об имеющихся активах необходимо незамедлительно после включения в санкционные списки. За несоблюдение этого требования предусмотрено наказание: от штрафов до тюремного заключения сроком до одного года.

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По оценке властей Германии, после введения санкций с конца февраля 2022 года в стране были заморожены активы «российских олигархов» на сумму €4,48 млрд, в том числе финансовые средства в размере €2,3 млрд на счетах в банках.

«Центробанк Германии, а также Федеральный офис по вопросам экономики и экспортного контроля не получали деклараций», — цитирует агентство выдержку из письма Филиппа.

Агентство также приводит слова депутата Гёрке, который считает, что контроль за соблюдением санкций должен быть усилен.

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«Обязанность следовать требованиям прозрачности должна распространяться и на тех людей, которые ведут дела с олигархами, таких как нотариусы, брокеры, продавцы подержанных автомобилей, арт-дилеры и банки. Недостаточно просто внести имена олигархов в санкционные списки. <...> Власти утратили надежду когда-нибудь отследить и заморозить их [олигархов] активы», — цитирует Reuters депутата.

В середине июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отчитался о том, что ЕС заморозил активы российских миллиардеров, физических и юридических лиц, попавших под санкции, на сумму €13,8 млрд. Большая часть замороженных активов — свыше €12 млрд — пришлась на пять из 27 европейских стран, но на какие именно, Рейндерс не уточнил.

Российские активы были заморожены в рамках введения нескольких пакетов санкций и ужесточения весной 2022 года ранее существовавших ограничений. В России называют эти меры незаконными. По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова, «заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории».

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Фото:Burhan Ozbilici / AP

В Кремле назвали аресты активов российских бизнесменов грабежом: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял ранее, что российских предпринимателей «ограбили», словно на Диком Западе, в то время как они честно заработали свои деньги.

Ряд попавших под европейские санкции российских бизнесменов оспорили введение ограничений в суде ЕС. В их числе Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и Алишер Усманов. Как отметил Фридман, западные страны, вводя ограничительные меры, не понимают, «как на самом деле работает власть в России». По его словам, дистанция между российским руководством и кем-либо еще «подобна дистанции между Землей и космосом».

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