Германия не получила ни одного отчета от попавших под санкции россиян

Согласно законодательству Германии о санкциях фигуранты санкционных списков после введения ограничений обязаны незамедлительно раскрыть правительству данные об активах. Из россиян этого не сделал никто

Фото: Michael Kuenne / Global Look Press

Никто из попавших под санкции Евросоюза россиян не предоставил германскому правительству сведения об имеющихся активах, как того требует национальное законодательство о выполнении санкционных ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо госсекретаря Министерства экономики Германии Удо Филиппа в адрес депутата бундестага Кристиана Гёрке, с которым удалось ознакомиться агентству.

«Никто из попавших под санкции Евросоюза россиян не подал декларации об активах, чего требует законодательство. В Германии призывают ужесточить режим прозрачности», — отмечает Reuters.

Согласно действующему законодательству, сообщить властям об имеющихся активах необходимо незамедлительно после включения в санкционные списки. За несоблюдение этого требования предусмотрено наказание: от штрафов до тюремного заключения сроком до одного года.

По оценке властей Германии, после введения санкций с конца февраля 2022 года в стране были заморожены активы «российских олигархов» на сумму €4,48 млрд, в том числе финансовые средства в размере €2,3 млрд на счетах в банках.

«Центробанк Германии, а также Федеральный офис по вопросам экономики и экспортного контроля не получали деклараций», — цитирует агентство выдержку из письма Филиппа.

Агентство также приводит слова депутата Гёрке, который считает, что контроль за соблюдением санкций должен быть усилен.

Читайте на РБК Pro Pro Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Статьи Pro Угроза маркетплейсам: почему Telegram может стать тем, чем не смог «Сбер» Угроза маркетплейсам: почему Telegram может стать тем, чем не смог «Сбер» Статьи Pro Без каких навыков вы рискуете потерять работу в ближайшие годы Без каких навыков вы рискуете потерять работу в ближайшие годы Статьи Pro Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Статьи Pro x The Economist Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы Статьи Pro Из АО в ООО: что будет с акционерами и их акциями Из АО в ООО: что будет с акционерами и их акциями Инструкции Pro «Что за белая коробка?»: как быть с упаковкой при дефиците в полиграфии «Что за белая коробка?»: как быть с упаковкой при дефиците в полиграфии Статьи Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования

«Обязанность следовать требованиям прозрачности должна распространяться и на тех людей, которые ведут дела с олигархами, таких как нотариусы, брокеры, продавцы подержанных автомобилей, арт-дилеры и банки. Недостаточно просто внести имена олигархов в санкционные списки. <...> Власти утратили надежду когда-нибудь отследить и заморозить их [олигархов] активы», — цитирует Reuters депутата.

В середине июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отчитался о том, что ЕС заморозил активы российских миллиардеров, физических и юридических лиц, попавших под санкции, на сумму €13,8 млрд. Большая часть замороженных активов — свыше €12 млрд — пришлась на пять из 27 европейских стран, но на какие именно, Рейндерс не уточнил.

Российские активы были заморожены в рамках введения нескольких пакетов санкций и ужесточения весной 2022 года ранее существовавших ограничений. В России называют эти меры незаконными. По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова, «заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории».

В Кремле назвали аресты активов российских бизнесменов грабежом: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял ранее, что российских предпринимателей «ограбили», словно на Диком Западе, в то время как они честно заработали свои деньги.

Ряд попавших под европейские санкции российских бизнесменов оспорили введение ограничений в суде ЕС. В их числе Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и Алишер Усманов. Как отметил Фридман, западные страны, вводя ограничительные меры, не понимают, «как на самом деле работает власть в России». По его словам, дистанция между российским руководством и кем-либо еще «подобна дистанции между Землей и космосом».