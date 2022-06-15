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Финансы ,  
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Минфин назвал фейком сообщения о планах заморозить валютные счета

Минфин не обладает правом контролировать валютные операции и контролировать происхождение средств на счетах, напомнили в ведомстве. Информацию о планах заморозить валютные счета без подтверждения дохода министерство назвало фейком
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Фото: Burhan Ozbilici / AP
Фото: Burhan Ozbilici / AP

Минфин опроверг сообщения о том, что министерству было поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода. Соответствующее сообщение появилось в Telegram министерства.

Как пояснили в ведомстве, информация об этом появилась «в Telegram-каналах», не уточнив название ресурсов.

«Сообщаем, что данная информация является фейком. Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств», — говорится в публикации.

ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов
Финансы
Фото:Chris McGrath / Getty Images

На прошлой неделе Тинькофф Банк сообщил, что с 23 июня введет комиссию в размере 12% годовых за обслуживание валютного счета при балансе более 1 тыс. условных единиц. Эту меру объяснили «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России» и тем, что она «нацелена на уменьшение валютной позиции» банка.

За несколько дней до этого о введении комиссии за размещение средств на счетах в долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах объявил Райффайзенбанк. В банке объяснили, что это позволит организации эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. Комиссия будет зависеть от суммы оставшихся на конец месяца средств (от 5 тыс. условных единиц).

После этого Центробанк предостерег банки от введения комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан. Регулятор напомнил, что действующее законодательство не дает прав банкам на «одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений» за операции по счетам.

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По данным ЦБ, ряд банков прибегает к практике, когда на сайтах кредитных организаций публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, при этом согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений. Регулятор подчеркнул, что такие действия не могут признаваться офертой, и пообещал провести проверку законности действий банков, объявивших о начислении комиссий по ранее открытым счетам.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Минфин валютный контроль

Инвестируйте выгодно
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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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