Президент против президента: как могут развиваться события в Киргизии

В Киргизии идет второй день операции по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого охраняют его сторонники. Вероятность того, что ситуация будет иметь для него благоприятный исход, невелика

Cторонники экс-президента Киргизии (Фото: Владимир Воронин / AP)

Что происходит на второй день противостояния

В четверг, 8 августа, во второй половине дня киргизские силовики снова начали собираться вокруг резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. Как рассказала РБК представитель штаба экс-главы государства Кундуз Жолдубаева, по меньшей мере 12 автобусов спецназа прибыло на территорию населенного пункта. По ее словам, в селе слышны крики.

Накануне вечером попытка спецназа прорваться в дом Атамбаева и захватить его окончилась неудачей. Вечером и ночью с 7 на 8 авгуcта получили ранения 27 бойцов спецназа, один скончался, один находится в реанимации, сообщил в четверг на заседании парламента председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев. Всего ранения получили 43 человека, в том числе журналист местного издания.

На месте событий, по сообщению спецслужб Киргизии, было найдено 40 единиц огнестрельного оружия и более 2 тыс. патронов. Спецназ, по сообщениям ГКНБ, в ходе штурма применял только резиновые пули. Оружие находилось у защитников Атамбаева. Он в утреннем видеообращении взял на себя ответственность за гибель спецназовца. Атамбаев до попытки штурма обещал отстреливаться и не сдаваться: «Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх». Он добавил, что старался не задеть никого из спецназовцев, но так как было темно, он не знает, попал ли в кого-то. Ранним утром милиция уехала из Кой-Таша.

Официальные власти Киргизии четверг начали с серии совещаний. Утром президент страны Сооронбай Жээнкбеков провел заседание Совета безопасности страны. «Вчера, несмотря на критику о слабости власти, в Кой-Таш не было отправлено дополнительных сил. Мы предпринимали попытку не обострять обстановку. Сотрудники органов до самого конца не применяли огнестрельное оружие. Для нас важнее не авторитет власти, а жизнь наших граждан, главное, чтобы не проливать кровь», — объяснил Жээнбеков решение правоохранителей отступить (цитата по 24.kg). Во второй половине дня на экстренное заседание собрался парламент.