Президент против президента: как могут развиваться события в Киргизии

Как могут развиваться события
Опрошенные РБК эксперты указывают на невысокую вероятность того, что Атамбаев в итоге выйдет победителем из противостояния с действующей властью и силовиками из-за недостатка поддержки политического истеблишмента и населения.
- Достижение компромисса. Вероятность — низкая.
На штурм резиденции Атамбаева силовики пошли, чтобы заставить экс-президента дать показания по нескольким возбужденным уголовным делам. В 2019 году в парламенте Киргизии создали комиссию по расследованию деятельности экс-президента, которая выдвинула против него обвинения по нескольким пунктам.
25 июня Генпрокуратура вынесла заключение по шести обвинениям. Она не смогла установить причастность Атамбаева к гонениям на депутатов и СМИ, но по пяти пунктам нашла признаки особо тяжких преступлений, в том числе: незаконное завладение участком в Кой-Таше, незаконное обогащение, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году, коррупция при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконные поставки угля на ту же ТЭЦ. 27 июня парламент лишил Атамбаева звания экс-президента Киргизии и снял с него неприкосновенность. Тот обжаловал лишение неприкосновенности в Верховном суде. Все обвинения против себя экс-президент считает «абсурдом», а давать показания готов только перед журналистами. Эту позицию он повторил в своем последнем видеообращении.
Уйдя с поста президента (переизбираться президент на второй срок не мог по Конституции), Атамбаев надеялся сохранить ведущие позиции в политике Киргизии, видел себя серым кардиналом, говорит эксперт Шестаков. Однако Жээнбеков и его команда были не согласны с таким видением развития политической ситуации, тем более что на новую команду сильно давило общество, требовавшее привлечения к ответственности коррупционеров, указывает он.
Совершенными вчера действиями экс-президент сжег мосты, не оставив шансов на достижение компромисса с собственным преемником, считает казахстанский политолог Талгат Калиев. По его словам, действия Атамбаева становятся откровенным вызовом власти, проигнорировать который официальный Бишкек не может.
Атамбаев — революционер, он не умеренный оппозиционер, что доказал своим активным участием в киргизских революциях, говорит эксперт Шестаков. Находясь в сложной ситуации, он выберет нападение, так что сдавать он не будет, уверен эксперт.
Развернувшееся в Киргизии противостояние — столкновение двух властных персон, но еще не гражданский конфликт, полагает главный редактор информационного агентства «Фергана», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов. «Атамбаев рассчитывал, что Жээнбеков сохранит его бизнес-интересы и влияние, но тот в течение последних двух лет пытался подорвать его позиции и подвести его к аресту», — пояснил аналитик. «Сегодня этот процесс вступил в завершающую фазу, и Атамбаев осознал острую опасность, которая ему угрожает, а поэтому готов идти на крайние меры для защиты», — отметил он.
- Действующая власть добьется своего. Вероятность — высокая.
«Это не борьба двух человек. Это борьба против раскрытия громких коррупционных дел. Это борьба законности и самоуправства, когда человек личные интересы ставит выше государственных», — подчеркнул Жээнбеков в своем обращении в четверг.
Cторонники экс-президента Киргизии
(Фото: Владимир Воронин / AP)
В четверг же сторонники Атамбаева собирались во второй половине дня провести шествие и митинг в центре Бишкека у здания «Медиа Форума», а затем возле местного Белого дома (здания парламента и администрации президента). В этом районе у Социал-демократической партии Киргизии Атамбаева находится офис, с митинга у «Медиа Форума» начались события революции в апреле 2010 года, напоминает в беседе с РБК сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. Так называемая революция роз девятилетней давности закончилась свержением президента Курманбека Бакиева и его бегством из страны (сейчас он и его семья проживают в Минске). Атамбаев принимал в тех событиях активное участие, так же как и в революции 2005 года, когда Бакиев и его сторонники свергли президента Аскара Акаева.
В революции 2010 года приняли участие около 10 тыс. человек, говорит Шестаков. В этот раз, по его оценкам, Атамбаев может опираться на поддержку около 1 тыс. активных сторонников, которые остаются с ним. Сторонники бывшего лидера указывают, что на их стороне около 6 тыс. человек.
Даже несмотря на внушительный отпор, который оказали сторонники Атамбаева, ему вряд ли удастся выдержать натиск властей, прогнозирует Кислов. «Атамбаев едва ли сможет вывести людей на улицы и организовать массовые протесты, так как он почти полностью утратил свой лидерский авторитет, в том числе из-за причастности к коррупции во время пребывания на посту лидера страны», — сказал эксперт. Скорее всего, противостояние ограничится несколькими днями стычек между властями и Атамбаевым, но в итоге властям удастся одержать верх, резюмировал Кислов.