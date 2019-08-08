Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 80

Число пострадавших в результате штурма резиденции бывшего президента Киргизии увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает портал Kloop со ссылкой на Минздрав страны. Ранее сообщалось о 52 раненых.

7 августа в селе Кой-Таш бойцы спецназа начали штурм дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в коррупции, незаконном освобождении криминального авторитета и завладении участком. Его также неоднократно вызывали на допрос, однако он не являлся.

Находившиеся в резиденции сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление и взяли в плен шестерых силовиков. На следующий день их отпустили.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела. При этом статус Атамбаева изменился со свидетеля на обвиняемого.