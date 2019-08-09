В Бишкеке задержали около 40 сторонников Атамбаева

В Бишкеке задержали около 40 сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщили агентству 24.kg в пресс-службе ГУВД столицы Киргизии.

В ночь на 9 августа более 1,5 тыс. человек в масках и с палками попытались проникнуть в здание жогорку кенеша (парламента республики), а также в торговые центры и супермаркеты. Протестующие перекрывали дороги в городе.

«Сотрудниками милиции задержаны более 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам. В настоящее время ведутся поиск, установка личностей зачинщиков и организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице», — заявили в ГУВД.

О том, что в центре Бишкека собираются сторонники Атамбаева, киргизские СМИ сообщали вечером 8 августа.