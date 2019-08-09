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Задержание Атамбаева ,  
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В Бишкеке задержали около 40 сторонников Атамбаева

В Бишкеке задержали около 40 сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщили агентству 24.kg в пресс-службе ГУВД столицы Киргизии.

В ночь на 9 августа более 1,5 тыс. человек в масках и с палками попытались проникнуть в здание жогорку кенеша (парламента республики), а также в торговые центры и супермаркеты. Протестующие перекрывали дороги в городе.

«Сотрудниками милиции задержаны более 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам. В настоящее время ведутся поиск, установка личностей зачинщиков и организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице», — заявили в ГУВД.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

О том, что в центре Бишкека собираются сторонники Атамбаева, киргизские СМИ сообщали вечером 8 августа.

Атамбаев был задержан в его резиденции в селе Кой-Таш в результате штурма. После двухчасового противостояния Атамбаев решил сдаться. Взять его силовики пытались с 7 августа, однако сторонники экс-президента оказали вооруженное сопротивление. В результате погиб один боец спецназа, более 80 человек пострадали.

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«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии

На выездном заседании суда Первомайского района Бишкека экс-главу государства арестовали до 26 августа.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В июле этого года Атамбаева лишили неприкосновенности. Генпрокуратура обвиняет его в незаконном завладении участком в Кой-Таше, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке.

Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев
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