Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали в ходе штурма его резиденции

В ходе повторного штурма резиденции экс-лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать. По разным данным, силовики вывезли его либо по объездной дороге, либо на вертолете в Бишкек

Алмазбек Атамбаев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в ходе штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

«Силовики вывезли Алмазбека Атамбаева из Кой-Таша», — сообщает местное издание Kaktus. Атамбаев решил сдаться, уточняет портал 24.kg. Но при этом его сторонники не пропускают машину с экс-президентом.

Атамбаева вывезли в конвое из нескольких машин и автобусов с военными. Однако на блокпостах между ними и сторонниками Атамбаева произошли стычки, поэтому автомобили «развернулись и вернулись в резиденцию», сообщает местное издание Kloop. Издание Kaktus, в свою очередь, указывает, что Атамбаева везут в Бишкек по объездной дороге из-за того, что митингующие не хотели пропускать машину с бывшим президентом. По другим данным, бывшего президента могли вывезли из резиденции на вертолете.

Правоохранительные органы Киргизии предприняли первую попытку задержать бывшего президента страны 7 августа. Силовики собирались задержать Атамбаева, так как он не явился на допрос в Генпрокуратуру, которая подозревает его в ряде особо тяжких преступлений (незаконное завладение участком в Кой-Таше, незаконное обогащение, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году, коррупция при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконные поставки угля на ту же ТЭЦ). Сам Атамбаев все обвинения в свой адрес отрицает.