Россия допустила Украину на Совбез ООН по просьбе США

Экстренное заседание СБ ООН было инициировано по просьбе Украины после взрывов в Киеве 8 июля. Москва допустила украинскую делегацию к заседанию после соответствующей просьбы со стороны США

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Украина запросила у России участие в Совбезе ООН, однако сделала это без соблюдения протокольных процедур, после чего США были вынуждены обратиться к Москве с аналогичной просьбой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.

По ее словам, Украина прислала письмо с запросом на участие в заседании СБ ООН 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. «Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» — только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», — отметила Соколова.

При этом, как указала политкоординатор, все европейские страны прислали «нормальные письма по форме». Москва не приняла прошение Украины, поскольку не могла допустить, чтобы одна страна «в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои понятия».

«Сказали — мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено. Однако изменить свое провокационное поведение пан [постпред Украины в ООН Сергей] Кислица, естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. В итоге мы, как председательство, приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ», — добавила Соколова.

Она также подчеркнула, что даже Польша была допущена на СБ ООН после соответствующей просьбы, тогда как позицию Украины «ногой открыть дверь в зал Совета» не поддержал никто. «Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», — заключила политкоординатор.

О том, что Киев намерен инициировать созыв чрезвычайного заседания СБ ООН, накануне заявил президент страны Владимир Зеленский. Это произошло после массированной ракетной атаки на украинские города 8 июля, в результате чего повреждения в том числе получила киевская детская больница «Охмадит».

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее говорил, что на встрече, темой которой станут взрывы в Киеве, ознакомят «коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия».

Как заявляло российское Минобороны, армия России в тот день нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. «Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — говорилось в сообщении военного ведомства. В Минобороны заявили, что фотографии и видео, снятые в Киеве, «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

О том, что в больницу в Киеве попала ракета американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, говорила и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По словам дипломата, 8 июля российские военные ударили в том числе по заводам «Артем», «Антонов» и конструкторскому бюро «Луч» в Киеве. «Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — отметила Захарова.