Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

К России с 1 июля перешло представительство в Совбезе ООН

С 1 июля Россия сменит Южную Корею на посту председателя Совета Безопасности (СБ) ООН. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому. Очередность определяется в английском алфавитном порядке.

За это время Россия проведет три мероприятия, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), уточняет «РИА Новости».

В состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных и десять непостоянных членов. Первые — Россия, Китай, Великобритания, США и Франция — обладают правом вето. Непостоянные же избираются путем тайного голосования сроком на два года.

С 1 января 2025 года новыми непостоянными членами Совбеза ООН станут Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали. Они сменят Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2024 года. Из других непостоянных членов на второй год в Совбезе останутся Алжир, Гайана, Южная Корея, Словения и Сьерра-Леоне.