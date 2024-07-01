 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

К России с 1 июля перешло представительство в Совбезе ООН

С 1 июля Россия сменит Южную Корею на посту председателя Совета Безопасности (СБ) ООН. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому. Очередность определяется в английском алфавитном порядке.

За это время Россия проведет три мероприятия, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), уточняет «РИА Новости».

Совбез ООН принял проект резолюции США о перемирии в секторе Газа
Политика

В состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных и десять непостоянных членов. Первые — Россия, Китай, Великобритания, США и Франция — обладают правом вето. Непостоянные же избираются путем тайного голосования сроком на два года.

С 1 января 2025 года новыми непостоянными членами Совбеза ООН станут Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали. Они сменят Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2024 года. Из других непостоянных членов на второй год в Совбезе останутся Алжир, Гайана, Южная Корея, Словения и Сьерра-Леоне.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Совбез ООН Совет безопасности ООН Россия ООН
Материалы по теме
Колокольцев призвал ООН оценить атаку ВСУ на пляж в Севастополе
Политика
Совбез ООН осудил террористическую атаку в Дагестане
Политика
В ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара по Севастополю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Политик от АдГ укусил за ногу демонстранта во время драки Политика, 04:36
В Измире из-за взрыва газа погибли пять человек, 57 пострадали Общество, 04:04
Курский губернатор сообщил об уничтожении семи дронов Политика, 04:01
UKDefJournal сообщил о контроле самолетами НАТО AWACS за небом Украины Политика, 03:46
Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН Политика, 03:34
ЦБ отменил мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов Финансы, 03:30
Над Брянской областью сбили 18 беспилотников Политика, 03:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как выглядит дом Мэрилин Монро, который запретили сносить Технологии и медиа, 03:01
Врачи оценили идею лечения деменции у мужчин и женщин «Виагрой» Общество, 03:00
В Москве тарифы на ЖКХ выросли на 11% Общество, 02:46
На Украине разрешили призывать в армию отдельные категории студентов Политика, 02:30
В Днепре прогремели взрывы Политика, 02:20
Гладков сообщил об атаке дронов на Грайворонский округ Политика, 02:17
Эксперты увидели резкий рост спроса на специалистов по видеоконференциям Общество, 02:00