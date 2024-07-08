СБ ООН запланировал встречу на 9 июля из-за взрывов в Киеве

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Совет Безопасности ООН во вторник, 9 июля, проведет срочное заседание по Украине, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Оно пройдет в 17:00 по Москве.

До этого Полянский написал, что на встрече, темой которой станут взрывы в Киеве, ознакомят «коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия».

Взрывы прозвучали в Киеве днем 8 июля, власти тогда сообщили о работе ПВО. В Шевченковском районе города была повреждена детская больница «Охматдет», написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале. Мэр города Виталий Кличко сообщил о 16 пострадавших в больнице.

В Киеве 9 июля объявили днем траура по погибшим при взрывах ракет. Кличко сообщил, что, по предварительным данным, в Киеве погибли 20 человек, почти 100 пострадали.

Минобороны России опровергло заявления Украины о целях ударов. В ведомстве заявили, что снятые в Киеве фото- и видеосвидетельства «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.